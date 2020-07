Xbox-Spieler müssen länger auf die Ankündigung der „Lockhart“ warten

Aaron Greenberg von Xbox warnt die Fans davor, bald eine offizielle Ankündigung von Xbox Lockhart zu erwarten. Das Xbox-Team bereitet sich darauf vor, nächste Woche seinen Xbox Games Showcase abzuhalten, in dem weitere Informationen zu Xbox Series X-Spielen wie Halo Infinite und Hellblade 2 veröffentlicht werden. Greenberg möchte jedoch, dass die Fans ihre Erwartungen richtig stellen.

Auf Twitter antwortete Aaron Greenberg, General Manager von Xbox Games Marketing bei Microsoft, auf die „wilden Erwartungen“, die am 23. Juli 2020 an das Xbox Games Showcase-Event gestellt wurden. Greenberg sagte den Fans, dass das Event nur „einen Fokus“ habe und dass ist „Spiele“ und er sagte auch, dass es „keine Deals, Hardware oder ähnliche Nachrichten“ geben wird. Als hätte er seinen Standpunkt nicht ganz klargestellt, fügte Greenberg hinzu, dass die Veranstaltung eine „ganze Show sein wird, die sich etwa eine Stunde lang auf Spiele konzentriert“.

Es wird erwartet, dass das Xbox Games Showcase ein Ausbruch von Spielankündigungen von Erstanbietern ist. Entwickler wie The Initiative könnten ihr erstes Spiel zeigen, während Xbox-Akquisitionen wie Obsidian Entertainment, inXile Entertainment und Senuas Saga: Hellblade 2– Entwickler Ninja Theory ebenfalls etwas zu teilen haben könnten. Es gibt jetzt 15 Entwicklungsteams unter dem Banner der Xbox Game Studios. Da wäre es ziemlich fad wenn wir nur Halo Infinite sehen würden.

I know everyone is excited for Xbox Games Showcase next Thursday. Seen some wild expectations so if helpful this show has one focus, games. No business, devices or similar news, just games. A whole show about hour long focused on games. Hope you enjoy it! https://t.co/eIPBsJtLbJ

