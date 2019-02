Erst kürzlich gab Microsoft bekannt, dass die Xbox App auf die Switch kommt. Nun gibt es weitere Details.

Die Newsseite vg247 hat Berichte diverser Seiten zusammengetragen, die auf eine stärkere Kooperation Microsofts mit Nintendo hindeuten. So soll unter anderem der Xbox Game Pass über die Xbox App auf die Nintendo Switch kommen. Funktionieren soll das wiederum über den xCloud Streaming Service, den Microsoft seit einer Weile in Arbeit hat. Der Streamingdienst würde ermöglichen, die komplette Xbox Bibliothek auf der Nintendo Switch zu spielen.

Weiterhin will Microsoft einige der von ihnen gepublishten Spiele auf die Nintendo Switch bringen, die sie als passend sehen. Darunter fallen unter anderem Ori and the Blind Forest und Super Lucky’s Tale. Diese würden direkt auf die Switch gebracht werden, während größere Spiele über xCloud verfügbar gemacht werden. Dies zeigt einen Wandel sowohl in Microsofts als auch Nintendos Haltung. Microsoft legt einen klaren Fokus auf ihre Services und möchte mit ihnen so viele Spieler wie möglich erreichen und Nintendo hat sich Third Party Publishern geöffnet.

Hinzuzufügen ist, dass diese Ankündigungen noch nicht offiziell sind, die angegebenen Quellen sind sich aber weitgehend einig. Eine Ankündigung für den Game Pass und xCloud auf der Switch wir noch dieses Jahr erwartet.

via vg247