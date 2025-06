Xbox ROG Ally: Vorbestellungen starten im August – Release im Oktober geplant

Der mysteriöse Xbox-Handheld, das in enger Zusammenarbeit zwischen ASUS und Xbox entwickelt wurde, soll laut dem bekannten Insider eXtas1s im Oktober auf den Markt kommen. Bereits ab August sollen Vorbestellungen möglich sein, zumindest bei ausgewählten europäischen Händlern, laut dem spanischen Insider.

Die wichtigte Frage ist natürlich: Was werden die ROG Ally-Modelle kosten? Auch hier hat der Leaker Informationen für uns – die bisher nicht bestätigt sind:

ROG Ally White für 599 €

für ROG Ally X Black für 899 €

Die Informationen stammen laut eXtas1s (via ResetEra) von zwei europäischen Einzelhändlern, die den Termin intern bestätigt haben sollen.

Was genau ist der Xbox ROG Ally?

Der ROG Ally ist im Kern ein Windows-basiertes Gaming-Handheld von ASUS, vergleichbar mit dem Steam Deck, aber in einer Xbox-zertifizierten Variante. Bereits bei der Vorstellung des ROG Ally X wurde über eine enge Xbox-Integration spekuliert. Die neue Version soll besonders für den Xbox Game Pass und Cloud Gaming optimiert sein, mit nahtloser Einbindung von Xbox-Diensten.

Damit verfolgt Microsoft offenbar weiter die Strategie, Xbox als Plattform auf möglichst vielen Geräten nutzbar zu machen. Ganz gleich ob auf Konsole, PC, Cloud oder Handheld.

Technische Details und Kritik am Preis

Während das Einstiegsmodell mit 599 € im erwartbaren Bereich liegt, sorgt der Preis der 899 € teuren „X“-Variante für Diskussionen. Diese Version soll über einen deutlich größeren Akku, mehr Speicherplatz und überarbeitete Anschlüsse verfügen, inklusive stärkerem AMD-Chip mit höherem TDP-Limit.

Verglichen mit dem Steam Deck ist das reguläre Ally-Modell technisch ähnlich, bietet aber ein besseres Display, ein schlankeres Design und Windows 11 als Betriebssystem. Dafür fehlt dem System ein OLED-Display, was ASUS laut eigenen Aussagen bewusst weggelassen hat, um VRR zu erhalten und die Akkulaufzeit nicht zu verschlechtern. Ähnlich wie Nintendo bei der aktuell veröffentlichten Switch 2.

Interessanter Nebeneffekt: Die Leaks zur Oktober-Veröffentlichung des Xbox ROG Ally heizen auch die Spekulationen um den Release von Hollow Knight: Silksong an. Das Spiel soll im September in einem Museum in Australien spielbar sein, was laut Fans nur möglich ist, wenn es vorher erscheint. Manche vermuten, Microsoft könnte Silksong gemeinsam mit dem neuen Handheld pushen, etwa mit einem Day-One-Release im Game Pass. Bestätigt ist diese Information allerdings nicht. Passender wäre eher der Start von Black Ops 7.

Wenn sich die Leaks bestätigen, steht Xbox kurz vor dem Einstieg in den mobilen Gaming-Markt, zumindest indirekt über Partner wie ASUS. Mit Windows, Game Pass, Cloud und starkem Design könnte der ROG Ally die erste echte Xbox-Alternative zum Steam Deck werden. Ob damit ASUS und Xbox den Handheld-Markt aufmischen werden? Wir werden sehen. Der Preis ist ziemlich happig, wenn er denn stimmt.