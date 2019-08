Im Gespräch mit dem offiziellen Xbox-Magazin auf der Gamescom 2019 sagte Xbox-General Manager Aaron Greeberg, dass die nächste Generation von Konsolen, insbesondere Xbox Project Scarlett.

Im Vergleich zu den GPU-Boosts der vorherigen Generation es größere CPU-Zuwächse für die nächste Konsolen-Generation geben.

„Wir fühlen uns wohl bei dem, was wir mit der Xbox One X gemacht haben, und dem Team, das auch das Projekt Scarlett gebaut hat“, sagte Greenberg gegenüber OXM. „Was wir heute sehen, ist eine enorme Aufrüstung der GPU. Sie können in 4K ausgeben, viele andere Vorteile, Speicherstruktur und so weiter. Für die nächste Generation, denke ich, werden Sie eine große Aufrüstung der CPU sehen, weil wir Ich möchte sicherstellen, dass Sie keine Kompromisse bei der Bildrate eingehen. Ja, wir können 4K-Bilder erstellen, aber wir können auch Bildraten bis zu 120 halten. Das schnelle Sofortspiel mit Solid-State-Laufwerken, mit dem sofortige Wiederaufnahme, der Einstieg in Spiele und das Entfernen von Ladezeiten und -bildschirmen, die es heute gibt, ermöglicht werden. Das wird eine enorme Änderung sein. „