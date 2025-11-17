Xbox-Partner-Showcase am 20. November 2025 steht kurz bevor

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Microsoft bereitet sich auf einen der wichtigsten Xbox-Monate des Jahres vor. Das kommende Xbox Partner Preview findet bereits diesen Donnerstag, den 20. November 2025 statt. Dort möchte Xbox kommende neue Spiele sowie wichtige Updates von internationalen Third-Party-Studios vor.

Was bekommen wir dort zu sehen? Xbox möchte uns aktuelle Projekte von IO Interactive, Tencent und THQ Nordic zeigen. Zusätzlich soll es Weltpremieren geben, sowie frische Xbox Game Pass-Ankündigungen. Bereits bestätigt wurden neue Inhalte zu 007 First Light, das kommende James Bond-Spiel. Die Gameplay-Premiere bekam übrigens PlayStation, Ende August. Außerdem bestätigt wurde ein Gameplay-Trailer für das kommende Dark-Fantasy-Epos Tides of Annihilation sowie einen neuen Blick auf Reanimal , das neue Horror-Abenteuer vom Schöpfer von „Little Nightmares“. Interessantes Detail: Alle Spiele die vorgestellt werden, sollen Xbox Play Anywhere-fähig sein.

Xbox Partner Preview im Überblick

Das Xbox-Showcase zeigt frische Updates von Studios auf der ganzen Welt: darunter neue Veröffentlichungstermine, erstes Gameplay zu kommenden Spielen und sogar Weltpremieren bisher unangekündigter Projekte. Außerdem übernimmt Jennifer English, die Stimme von Gwendolyn aus Tides of Annihilation, die Moderation der Show.

Bei uns wird die Show zur besten Zeit ausgestrahlt:

Datum: Donnerstag, 20. November 2025

Uhrzeit: 19:00 Uhr (deutscher Zeit)

Wo kann man die Show sehen?

YouTube in 4K mit 60fps

Twitch in 1080p mit 60fps

Natürlich auch auf TikTok und auf regionalen Xbox-Kanälen weltweit. Es wird sogar deutsche Untertitel geben. Die Show wird in englischer Sprache ausgesendet.

Sehr wahrscheinlich werden wir auch die Ankündigung von Silent Hill 2 Remake für die Xbox zu sehen bekommen.

