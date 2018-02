Xbox Live kostenlos bis zum 18. Februar!

Wie Microsoft mitteilt haben es Xbox-Gamer dieses Wochenende gerne kostenlos.

Vom 15. bis zum 18. Februar Mitternacht ist das Online-Netzwerk für alle frei verfügbar, auch Xbox Live Gold. Außerdem kann man umsonst Overwatch sowie Rainbow Six Siege zocken. Für “Pazifisten” gibt es noch NBA 2K18 bis zum Wochenende-Ende kostenlos zum Anspielen.

In Overwatch ist derzeit viel los. So sorgt der Helden-Shooter mit dem “Lunar New Year”-Event für viele Veränderungen beim Capture the Flag-Modus, bringt eine neue Map namens Ayutthaya sowie neue Skins und Sprays. Jeden Fortschritt aus dem Spiel in der kostenlosen Phase kann man nach Erwerb der Vollversion auch gleich mitnehmen.

Viel Spaß beim Zocken!

