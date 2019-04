Share on Facebook

Für den Monat Mai erhalten Xbox Live Gold-Mitglieder vier neue kostenlose Spiele – zwei für Xbox One und zwei für Xbox 360 – als Teil des Games with Gold-Programms. Du kannst beide Xbox 360-Titel auf deiner Xbox One mit Rückwärtskompatibilität abspielen.

Auf der aktuellen Xbox-Konsole können Xbox Live Gold-Mitglieder Marooners im Monat Mai kostenlos herunterladen. The Golf Club 2019 mit PGA TOUR ist vom 16. Mai bis zum 15. Juni als kostenloser Download verfügbar.

Auf der Xbox 360 wird die Earth Defense Force: Insect Armageddon ab dem 1. Mai ab dem 15. Mai für Xbox Live Gold-Mitglieder kostenlos sein. Am 16. Mai können Xbox Live Gold-Mitglieder Comic Jumper bis zum 31. Mai kostenlos herunterladen.

Weitere Informationen zu den Spielen von Mai mit Gold finden ihr auf Xbox Wire.