Xbox Game Pass – Weiteres Day 1 Spiel für 2024 bestätigt

Bis 2024 ist es noch ein weiter Weg, aber Microsoft will schon Licht ins Dunkel für seinen Game Pass Service bringen

Xbox Game Pass. Der Microsoft Spiele-Service ist in aller Munde, nicht zuletzt wegen der Activision-Playstation Debatte in Bezug auf die Zukunft von Call of Duty. Xbox Game Pass zählt zu einem der großen Erfolge für Microsoft. Doch Microsoft und ihr Xbox-Team sind keine, die sich auf ihren Lorbeeren ausruhen. Auch, wenn 2024 noch gut 9 Monate weit in der Zukunft liegt, meldet und bestätigt Xbox einen weiteren Titel, welcher bereits am Erscheinungstag auch im Xbox Game Pass sofort verfügbar sein soll. Das Spiel heißt Dead Static Drive und wird im dritten Quartal von 2024 erscheinen. Also noch gute eineinhalb Jahre bis dahin!

Microsoft lebt und zeigt Transparenz

Wieder einmal mehr zeigt Microsoft, dass sie ihre Pläne mit ihren Kunden teilen wollen. Sie leben und zeigen Transparenz. Mit dieser Bestätigung möchten sie ihrer Community kommunizieren, dass der Xbox Game Pass kein “One Hit Wonder” war, sondern man effektiv an dessen Zukunft arbeitet und einen Fahrplan hat. Bereits im Ferbuar hatten sie mit Magical Delicacy einen ersten Titel verkündet, welcher 2024 als Day One Release im Xbox Game Pass sein wrid. Somit sind bereits zwei Titel für 2024 als Day One Releases bestätigt.

Das sind Dead Static Drive und Magical Delicacy

Dead Static Drive ist ein Horror-Surival Game auf einer Autobahn. Ihr müsst Autos wie in GTA stehlen, euch auf den Weg machen, Freundschaften schließen und dabei den üblichen Horrorszenarien entfliehen. Dead Static Drive soll alles bieten, von Stealth, kämpfen, Beziehungen und Autos klausen sei alles dabei laut den Entwicklern.

Bei Magical Delicacy soll es sich um ein Metroid-ähliches Spiel handeln. Es wird ein Sidescroller Adventure-Spiel sein. Man übernimmt dabei die Rolle von Flora, welche in einer magischen Stadt als Bäckerin unterwegs ist und Backwaren zu ihren Kunden liefert.

Neu hinzugefügte und kommende Spiele für den Xbox Game Pass in 2023

Erst kürzlich wurden Valheim und Civilization 6 im März hinzugefügt. Diesen Monat folgen noch Ni no Kuni 2, MLB The Show 23, Infinite Guitars, und Way to the Woods. In 2023 folgen noch Minecraft Legends, Redfall, Starfield, Forza Motorsport, Ark 2 und Flintlock: The Siege of Dawn. Mit weiteren Titeln ist natürlich zu rechnen.