Xbox Game Pass: Diese 7 Games werden im Juni 2020 verschwinden

Nach einer langen Entwicklungsgeschichte und schockierenden Release-Verschiebungen für die Fans erscheint The Last of Us 2 in weniger als 3 Wochen. Das exklusive PlayStation 4-Spiel konnten wir vor wenigen Tagen in einem 28-minütigen „State of Play“-Gameplay-Video bewundern. Jetzt heißt es die Marketing-Maschine anzuwerfen, für das letzte Finale der PS4. Zur allgemeinen Einstimmung auf den baldigen…