Xbox One erhält neues Konsolen-Update für Mai 2020

Xbox One

Während Microsoft sich auf die Veröffentlichung der Xbox Series X vorbereitet, haben sich die Updates für die Xbox One verlangsamt, insbesondere nach dem großen Update der Benutzeroberfläche im Februar. Um sich darauf vorzubereiten, hat Microsoft damit begonnen, das Xbox One-Update für Mai 2020 für uns Spieler bereitzustellen. Dieses Update soll die im Februar eingeführte Benutzeroberfläche durch Änderungen am Abschnitt „Meine Spiele und Apps“, „Mixer“ und mehr erweitern.

Die erste Änderung betrifft die Xbox One Guide-Funktion, auf die man jederzeit durch Drücken der Home-Taste zugreifen kann. Dieses neue Update reduziert die Anzahl der zuvor vorhandenen Registerkarten und erleichtert die Navigation. Auf der Registerkarte „Freunde“ können Spieler jetzt auch die Funktion „Clubs entdecken“ verwenden, die normalerweise auf der Seite „Clubs“ zu finden ist, sodass Spieler neue Clubs finden und ihnen beitreten können, ohne zum Startmenü zurückkehren zu müssen, wodurch das Spiel unterbrochen wird.

Xbox One: Update bringt schnellere Navigation und passt sich der Xbox Series X-Menüführung an

Auf der Registerkarte „Partys & Chats“ werden auch die vorherigen Partys und Messaging-Registerkarten miteinander kombiniert, damit Spieler bequemer innerhalb von Spielen mit Freunden kommunizieren können, anstatt zwischen zwei separaten Registerkarten navigieren zu müssen. Eine ähnliche Änderung wurde an den Registerkarten „Anmelden“, „Einstellungen“ und „Hilfe“ vorgenommen, die jetzt auf der Registerkarte „Profil und System“ zusammengefasst wurden, sodass Spieler das Profil wechseln, auf System- und Audio-Einstellungen zugreifen können. Es wurde auch eine Funktion hinzugefügt, mit der die Layouts der Registerkarten der Anleitung individuell angepasst werden können.

Neue Community-Seite

Die „Community“ -Seite des Systems wurde ebenfalls aktualisiert. Das Layout wurde in vier neue Kanäle unterteilt. „Von Freunden geteilt“, „Offizielle Beiträge von Spielen“, „Clubaktivität“ und „Beliebt auf Xbox Live“, damit Spieler bequemer über soziale Beiträge auf dem Laufenden bleiben können. Die Seite „Meine Spiele und Apps“ wurde ebenfalls aktualisiert und enthält nun auch eine Sortierung nach Genres und Spieleranzahl, sodass Spieler problemlos in Spielen in ihrer Sammlung eines bestimmten Genres oder in Mehrspieler-Spielen navigieren können.

Schließlich hat Mixer ein Update erhalten, bei dem Spieler jetzt eine Vorschau eines Streams anzeigen können, indem man mit dem Cursor über das Miniaturbild fährt, bevor man darauf klickt. So kann man einen Blick auf einen bestimmten Live-Stream werfen, bevor man sich entscheidet, ihn anzusehen.

Keine großen Würfe mit dem Konsolen-Update der Xbox One, aber…

Dies ist zweifellos weit entfernt von dem letzten Update, das Xbox One-Spieler für die Benutzeroberfläche der Konsole benötigen, da Microsoft sich verpflichtet hat, die Xbox One auch nach dem Start der Series X zu unterstützen. Es stellt sich heraus, dass wir nicht mehr lange warten müssen, um zu erfahren, was auch für Xbox als nächstes kommt, da Microsoft sich auf ein großes, auf Erstanbieter ausgerichtetes Spiel-Enthüllungsereignis im Juli vorbereitet. Dort sehen wir auf jeden Fall mehr zu Halo Infinite.

Das Xbox One-Konsolen-Update für Mai 2020 ist ab sofort verfügbar.

Quelle: Xbox Wire