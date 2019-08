Share on Facebook

Der Xbox Game Pass ist ein großes Verkaufsargument für die Xbox One-Konsole und den PC von Microsoft. Vielleicht derzeit sogar das beste Argument. Was aber, wenn für jede Plattform derselbe Service verfügbar wäre? Dies ist zwar unwahrscheinlich, scheint jedoch für Microsoft von Interesse zu sein, wenn sich die Gelegenheit ergibt.

In einem Interview von GameReactor auf der Gamescom 2019 fragten sie Ben Decker, den Leiter des Gaming-Dienstes von Microsoft, nach der Zukunft von Xbox Game Pass in einer perfekten Welt. Derzeit sind noch keine Pläne in Kraft, doch Microsoft möchte seinen Abonnementdienst anscheinend überall hin mitnehmen.

„Weißt du, wir möchten Game Pass letztendlich auf allen Plattformen sehen, und ich denke, das ist ein langfristiges Ziel“, so Decker. „Wir haben heute keine konkreten Pläne, aber wir würden gerne sehen, dass Game Pass wirklich überall eingesetzt wird.“

Es wäre zwar großartig, Xbox Game Pass auf PS4 und Nintendo Switch zu sehen. Hoffnungen sollte man sich jedoch keine machen. Dies scheint nur ein Gedanke und kein Merkmal in der aktiven Produktion zu sein. Warum sollte Big MS seine „Perlen“, ein weiteres Verkaufsargument, mehr oder weniger aufgeben? Exklusivtitel haben die PlayStation 4 in dieser Konsolen-Generation dominieren lassen.

Das bedeutet nicht, dass es keine Schritte gegeben hat, damit dieses perfekte Weltszenario Realität wird. Wir haben in letzter Zeit viele Spiele gesehen, wie Fortnite und Rocket League, die plattformübergreifendes Spielen ermöglichen. In einem noch unwahrscheinlicheren Szenario gaben Microsoft und Sony eine gemeinsame Partnerschaft bekannt, um „neue Innovationen“ in A.I. Lösungen und Unterhaltungsplattformen.

Möglicherweise wird Xbox Game Pass in Kürze nicht auf allen Plattformen angeboten. Derzeit ist der Abonnementdienst für Xbox One und Windows PC verfügbar.

Kürzlich wurden die Xbox Game Pass-Spiele für August 2019 angekündigt, mit denen beispielsweise Devil May Cry 5, Age of Empires: Definitive Edition und Downwell in den Dienst gestellt wurden.