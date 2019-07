Share on Facebook

Im Mai war die Gaming-Branche erschüttert, als bekannt wurde, dass Sony und Microsoft eine Partnerschaft eingehen würden. Ein mittelschweres Erdbeben für alle Fan-Boys. Die beiden langjährigen Konkurrenten kamen für Cloud-basierte und AI-Gaming-Infrastruktur zusammen. Es war für eine Weile ein großes Gesprächsthema, insbesondere was es für die Zukunft bedeutete.

Im Gespräch mit Fortune sagte Microsoft-CEO Satya Nadella, der gesamte Schritt sei von Sony „angetrieben“ worden. Sie haben sich angesehen, was Microsoft in diesen Bereichen tut, und beschlossen, ihre „Rivalität“ zum Besseren ihrer eigenen Marken-Erstellung aufzuheben. Die Tatsache, dass sie Wettbewerber waren, wurde durch den Zugang und den Bedarf an Technologie übertroffen.

„Es ist ein Anfang für uns“, sagte er. „Zunächst einmal wird alles von Sony gesteuert. Sie sahen sich an, wer all ihre Partner sind, denen sie vertrauen können. Tatsächlich hat sich herausgestellt, dass wir, obwohl wir konkurriert haben, auch eine Partnerschaft eingegangen sind. […] „Also werden wir den besten Job für sie machen, ob in der Cloud oder in A.I. oder was haben Sie, um sicherzustellen, dass Sony mit seiner eigenen IP-Erstellung erfolgreich sein kann? “

Erwähnenswert ist auch, dass wir es zwar als Partnerschaft bezeichnen, es jedoch noch keine offizielle Fassung auf dem Papier gibt und die beiden derzeit nur eine „umfassende Absichtserklärung“ haben. Unabhängig davon gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass es am Ende nicht funktioniert.

Wird Sony damit nun abhängig von Microsoft? In dieser Sache auf jeden Fall, aber bringt das die besten Exklusiv-Games auf die Xbox-Plattformen? Eher nicht. Hierbei geht es um eine Partnerschaft in einer Technologie-Frage, und nicht um mehr.