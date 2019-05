Share on Facebook

Nein, die Überschrift ist schon richtig. Sony und Microsoft haben eine gemeinsame Partnerschaft angekündigt, um „neue Innovationen“ zu schaffen, die das Kundenerlebnis bei AI-Lösungen und Unterhaltungsplattformen verbessern. Die beiden Konkurrenzunternehmen haben vereinbart, die gemeinsame Entwicklung künftiger Cloud-Lösungen für ihre jeweiligen Plattformen und Streaming-Dienste unter Verwendung der Microsoft Azure-Plattform zu prüfen.

Wenn du nicht mit Microsoft Azure vertraut bist, handelt es sich um eine Cloud-Computing-Plattform, die verschiedene cloudbasierte Dienste wie Analytics, Storage und Networking bereitstellt. Grundsätzlich wird Microsoft den Mitbewerber Sony erlauben, seinen Azure-Dienst zu nutzen, und die beiden Unternehmen werden ihr Gehirn und ihre Technologie zusammenbringen, um ihre „jeweiligen Spiele- und Content-Streaming-Dienste“ besser zu unterstützen.

Gemeinsame Forschung von Tom und Jerry…

Sony und Microsoft werden auch zusammenarbeiten, um die Zukunft von Halbleitern und KI zu erforschen. Insbesondere für Halbleiter werden die beiden Unternehmen versuchen, eine neue intelligente Bildsensorlösung zu entwickeln. Die Unternehmen sind der Ansicht, dass sie durch die Kombination der Bildsensortechnologie von Sony mit der Azure-Plattform von Microsoft etwas schaffen können, das für beide Seiten von Vorteil ist.

In Bezug auf die KI sind beide Unternehmen der Ansicht, dass durch die Kombination der „fortschrittlichen KI-Plattform und Tools in Sony-Konsumgütern“ von Microsoft eine benutzerfreundlichere und intuitivere KI-Erfahrung erzielt werden kann.

Sony CEO Kenichiro Yoshida sagte:

„Ich glaube, dass unsere gemeinsame Entwicklung zukünftiger Cloud-Lösungen wesentlich zur Weiterentwicklung interaktiver Inhalte beitragen wird.“

Satya Nadella, CEO von Microsoft, erklärte:

„Sony war schon immer führend in den Bereichen Unterhaltung und Technologie, und die heute angekündigte Zusammenarbeit baut auf dieser Innovationsgeschichte auf. Unsere Partnerschaft bringt die Leistungsfähigkeit von Azure und Azure AI zu Sony, um Kunden neue Spiele- und Unterhaltungserlebnisse zu bieten.“

In der Vergangenheit haben Sony und Microsoft ebenso wie Tom und Jerry zusammengearbeitet. Es dürfte also interessant sein, zu sehen, was aus dieser neuen gemeinsamen Partnerschaft entsteht. Die beiden Rivalen versprechen, mehr Informationen über die Zusammenarbeit zu teilen, sobald sie verfügbar sind.