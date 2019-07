Resident Evil 4, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, For the King, Killer Instinct: Definitive Edition, Night Call und The Banner Saga 3 kommen im Juli zum Xbox Game Pass hinzu. Darüber hinaus sind alle Xbox Game Pass Inhaber erhalten ab Freitag, dem 19. Juli, die Möglichkeit, den Multiplayer-Modus für Gears 5 zu testen.

Resident Evil 4 – Spiele als als Leon S. Kennedy und rette die Tochter des US-Präsidenten in diesem Horror-Klassiker. Bekämpfe einen bösen Kult zusammen mit Wellen von mit Parasiten infizierten Dorfbewohnern.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain – Nach der Veröffentlichung wurde der „Phantomschmerz“ von der Kritik hoch gelobt und sofort als ein wichtiger Bestandteil der Serie gewertet. Spielen als Big Boss in einer offenen Welt in einem der hochgelobten Spiele der Fachpresse.

For the King – Bietet ein Rollenspiel-Tabletop-Erlebnis, das mit schurkenhaften Elementen gemischt ist. Unabhängig davon, ob alleine oder mit anderen, For the King bietet deinem Charakter ein herausforderndes Abenteuer.

Killer Instinct: Definitive Edition – Mit Xbox Game Pass habt ihr jetzt die Möglichkeit, das klassische Arcade-Kampfspiel mit 60 Bildern/Sekunde zu spielen. Es werden alle 26 Charaktere aus allen drei Jahreszeiten gezeigt.

Night Call – Spiele in diesem narrativen Spiel als Taxifahrer die Nächte in Paris. Um den Serienmörder zu finden, spricht man mit seinen Passagieren, um die Wahrheit zu finden.

The Banner Saga 3 – Die Welt bröckelt und die Dunkelheit rückt näher. In diesem epischen Abschluss der Saga-Serie wirst du deine Helden anleiten, sich der härtesten Herausforderung zu stellen, die es bisher gab.

Der Xbox Game Pass ist für Xbox One und Windows PC verfügbar.