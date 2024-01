Xbox: Große Veränderungen laut Gerüchten für 2024 geplant

Die Gerüchteküche brodelt: Es wird gemunkelt, dass 2024 ein Jahr des Wandels für die Xbox Erfolge (Achievements) sein könnte. Schon seit einer Weile sind Spekulationen über bevorstehende Änderungen im Umlauf, und Insider behaupten, dass diese Neuerungen so gut wie fertig sind.

Ende 2023 brachte Xbox einen umfangreichen Patch heraus, um Performance-Probleme zu beheben, die einige Xbox Game Pass-Nutzer betrafen. Das massive Update konzentrierte sich besonders auf die Lösung von Erfolgsproblemen. Erfolge sind ein wichtiger Bestandteil der Xbox-Welt, und Microsoft hat deutlich gemacht, dass sie sich intensiv darum kümmern werden. Dennoch stehen die Xbox-Erfolge in mancher Hinsicht hinter den Trophäen der PlayStation zurück, vor allem durch das Fehlen von Platin-Erfolgen. Doch es sieht so aus, als ob Xbox hier Großes plant.

Xbox Erfolge: Kommt so etwas ähnliches wie “Platin” von PlayStation?

Der Xbox-Insider Shpeshal Nick sagte im XboxEra Podcast, dass eine umfassende Überarbeitung der Erfolge in den letzten Zügen liegt. Eine offizielle Ankündigung dieser Änderungen wird irgendwann 2024 erwartet, auch wenn nicht klar ist, ob die Veröffentlichung bereits abgeschlossen sein wird. Es wurden noch keine Details zu den neuen Features preisgegeben, aber Fans hoffen auf “Platin-ähnliche Erfolge”, die Möglichkeit, Erfolge auf Profilen zu pinnen, und getrennte DLC-Erfolge.

Diese Neuigkeiten untermauern frühere Aussagen von Xbox-Chef Phil Spencer, der Verbesserungen der Erfolge als einen wichtigen Aspekt für die Plattform nannte. Es scheint, als ob die Arbeit an dieser Überarbeitung bereits in vollem Gange ist, und 2024 könnte der Startschuss für dieses neue Erfolgssystem sein. Doch das ist nicht das Einzige, was Xbox-Fans dieses Jahr erwartet.

Welche exklusiven Xbox Series X/S-Spiele werden 2024 veröffentlicht?

Die Pläne für 2024 umfassen einige vielversprechende Exklusivtitel wie Avowed, STALKER 2 und Hellblade 2. Xbox Game Pass-Abonnenten können sich auf diese Spiele freuen, ohne zusätzliche Kosten. Nicht-exklusive Titel wie Cities: Skylines 2 und Persona 3 Reload versprechen ebenfalls Spannung. Aber nicht alle Neuigkeiten sind strahlend.

Preis von Xbox Game Pass wird 2024 womöglich steigen: Spencer sagte bereits letzten September, dass eine Preiserhöhung für den Xbox Game Pass unumgänglich sei (via Impress.co.jp). Nach der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft im Wert von 68 Milliarden Dollar im Jahr 2023 könnte dies bald Realität werden. Der Zeitpunkt und die Höhe dieser Erhöhung sind noch unbekannt. Doch trotz möglicher Preiserhöhungen könnten Abonnenten dank des Kaufs von Microsoft noch mehr Top-Spiele wie Call of Duty und Diablo im Game Pass erleben.