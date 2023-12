Activision Blizzard: CEO muss Unternehmen zum Jahreswechsel verlassen

Bobby Kotick, eine der umstrittensten Figuren in der Gaming-Welt wegen seiner Skandale und Fehltritte, ist der aktuelle CEO und Präsident von Activision Blizzard, dem größten Spiele-Publisher der Welt nach Umsatz. Er wird das Unternehmen, das nun Microsoft gehört, zum Ende des Jahres verlassen. Bobby Kotick war seit Februar 1991 der Chef von Activision und wurde nach der Fusion mit Vivendi Games im Juli 2009 der Chef von Activision Blizzard. Seine mehr als 30-jährige Herrschaft geht zu Ende, in der er sowohl Erfolge wie Call of Duty und World of Warcraft als auch zahlreiche branchenweite Krisen und Skandale erlebt hat.

Bobby Koticks Ende bei Activision Blizzard

Phil Spencer, der Leiter von Microsoft Gaming, zu dem die Xbox-Konsole, die Xbox Game Studios und andere Unterhaltungsprodukte gehören, hat in einem internen Memo, das The Verge erhalten hat, bestätigt, dass Bobby Kotick, der Chef von Activision, zum Jahresende zurücktritt und das Unternehmen am 29. Dezember offiziell verlässt. Das interne Memo lautet wie folgt:

Activision-CEO Bobby Kotick hat heute offiziell bekannt gegeben, dass Freitag, der 29. Dezember 2023, sein letzter Tag bei Activision Blizzard und Microsoft Gaming sein wird. Unter Bobbys Aufsicht war Activision Blizzard in seinen vielen Inkarnationen eine beständige Säule der Videospiele. Ob Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush Saga oder eine beliebige Anzahl anderer Titel, seine Teams haben geliebte Franchises geschaffen und Hunderte von Millionen von Spielern über Jahrzehnte hinweg unterhalten. Ich möchte Bobby für seine unschätzbaren Beiträge zu dieser Branche, seine Partnerschaft beim Abschluss der Übernahme von Activision Blizzard und die Zusammenarbeit nach dem Abschluss danken.

Matt Booty wird die Führung übernehmen

Da Activision Blizzard inzwischen zu den Xbox Game Studios gehört, wird es keinen neuen CEO geben. Matt Booty, der Leiter der Xbox Game Studios, wird die Rolle des scheidenden Bobby Kotick übernehmen und die Verantwortung für Activision Blizzard tragen. Mike Ybarra, Rob Kostich und Tjodolf Sommestad bleiben in ihren Positionen bei Activision Blizzard, aber einige von Bobby Koticks engen Mitarbeitern, wie die Kommunikationschefin Lulu Cheng Meservey, werden entlassen.