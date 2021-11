Xbox: 70 neue Spiele kommen zur Abwärtskompatibilität hinzu!

70 neue Xbox- und Xbox 360-Spiele sind jetzt auf Xbox One und Xbox Series X/S spielbar. - Quelle: Xbox.com

Das 20 jährige Jubiläum von Xbox brachte nicht nur den Halo Infinite Multiplayer, sondern auch 70 klassische Xbox-Spiele zurück auf den Bildschirm, dank Abwärtskompatibilität für Xbox Series X/S und Xbox One.

70 Spiele von Xbox und Xbox 360 sind jetzt dank Abwärtskompatibilität auch für Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar (und das kostenlos).

Advertisment

Zu den Highlights zählen die gesamten Max Payne-Spiele (samt grandioser Bullet-Time), TimeSplitters 2, Star Wars Jedi Knight 2 und viele mehr. Die Spiele erhalten auch viele grafische Verbesserungen sowie Auto-HDR-Unterstützung und FPS Boost mit 60 Frames/Sekunde. Spiele wie Fear, Fear 3 oder Nier werden erstmals mit 60 Frames/Sekunde auf einer Xbox laufen!

Andere Titel, die bereits in der Xbox-Abwärtskompatibilität enthalten sind, erhalten ebenso den FPS Boost, darunter alle älteren Gears of War-Titel, Fallout 3, Fallout: New Vegas, Elder Scrolls 4: Oblivion, Dead Space 2 und 3, Alan Wake oder Dragon Age Origins.

Majornelson.com veröffentlichte ein Bild mit allen Titeln, die jetzt neu dazukommen:

Xbox abwärtskompatible Spiele, dass erwartet euch

Jeder heute hinzugefügte abwärtskompatible Titel wird mit Auto HDR auf unterstützten Displays eine verbesserte visuelle Qualität erleben, die automatisch HDR-Verbesserungen auf der Xbox Series X/S hinzufügt.

Bei Original-Xbox-Spielen wird die Auflösung auf allen Xbox Series X/S- und Xbox One-Konsolen auf unterstützten Displays erhöht. 4-fache Erhöhung der Auflösung auf Xbox Series X und Xbox One X 3x Erhöhung der Auflösung auf der Xbox Series S 2-fache Erhöhung der Auflösung auf Xbox One S und Xbox One



Wie Xbox erwähnt, war die Aufnahme von über 70 Spielen nur durch die Leidenschaft und das Feedback der Community möglich. “Die ständigen Anfragen nach bestimmten Titeln und Verbesserungen haben das Abwärtskompatibilitätsteam ermutigt, mit den ursprünglichen Entwicklern zusammenzuarbeiten, um Tausende von Spielen aus über vier Xbox-Generationen zu erhalten”, so Xbox.com.