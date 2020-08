Max Payne: Fan berechnete Anzahl der Tötungen im Spiel

Max Payne 3 - (C) Rockstar Games

Es ist eine universelle, aber selten in Betracht gezogene Wahrheit, dass Shooter-Games extrem hohe Abschüsse haben. Aber bestimmte Actionhelden, wie ein Mr. Max Payne, stehen Kopf und Schultern über anderen, wenn es darum geht, ihre Feinde auszuschalten.

Die hartgesottene Neo-Noir-Trilogie von Rockstar Games zeigt Max in Schießereien an verschiedenen Orten, von U-Bahnen in Manhattan bis zu Nachtclubs in Rio de Janeiro, immer gegen überwältigende Widrigkeiten. Während die revolutionäre Bullet-Time-Mechanik der Max Payne- Serie den Spielern hilft, die Waage zu seinen Gunsten zu kippen, sorgt die schiere Menge an bösen Jungs in seinem Gefolge für eine ernüchternde Statistik.

Nur wenige Protagonisten, insbesondere solche ohne Mech-Rüstung, magische Kräfte oder ähnliche jenseitige Vorteile, nähern sich seiner Abschusszahl, was ein Grund ist, warum Max Payne als einer der größten Videospiel-Actionhelden aller Zeiten gilt. In mancher Hinsicht ist er der John Wick der Shooter-Spiele.

Max Payne: Der John Wick der Shooter-Games

Laut Reddit-Benutzer Tk-567 schießt Max in seinem ersten Spiel 652 Gegner ab, in seinem zweiten 373 und in seinem letzten Spiel stolze 1.216. Tk-567 weist darauf hin, dass die Zahlen für das erste Spiel möglicherweise etwas niedrig sind. Immerhin ist der erste Max Payne-Teil in die Jahre gekommen und zählt stolze 19. Das Spiel lässt sich mit modernen Systemen nicht mehr oder kaum spielen, daher könnte die Zahl höher sein.

Die Zählung sollte jedoch nicht so überraschend sein. In den meisten Action-Titeln ist der Kampf die Hauptaktivität und der wesentliche Treiber für die Erzählung. Daher müssen zahlreiche Feinde sterben, damit die Spieler fortfahren können. Diese Tatsache bringt oft Videospiele in das Fadenkreuz von Politikern, Experten und Eltern, die sich Sorgen über die Darstellung von Gewalt im Medium machen. Es kann aber auch teilweise erklären, warum Anpassungen von Videospielfilmen im Vergleich zu ihrem Ausgangsmaterial flach fallen. Der Max Payne-Film zum Beispiel war eine berüchtigte Bombe, möglicherweise weil Schießereien eintönig und emotional hohl werden, wenn die Spieler nicht die Kontrolle über die Action haben.

Das heißt nicht, dass die Max Payne-Trilogie eine langweilige Geschichte erzählt. Rockstars Geschichte von Max, der den Tod seiner Familie rächt, lässt sich von Klassikern wie Death Proof und The Punisher inspirieren.

Ob wir jemals ein Max Payne 4 sehen werden?

Die Fans wurden von den Spielen nicht enttäuscht. Der Film mit Mark Wahlberg aus dem Jahr 2008 haben wir bereits vergessen. Als 2012 Max Payne 3 erschien hatte es eine turbulente Entwicklung hinter sich. Remedy Entertainment war für die ersten beiden Spiele verantwortlich, Rockstar Games machte den dritten Teil. Ob es jemals zu einer Fortsetzung kommen wird? Eher unwahrscheinlich, aus derzeitiger Sicht. Immerhin ist Rockstar Games mit GTA 6 beschäftigt und Remedy bringt in Kürze die Erweiterung zu Control auf den Markt. Mit dabei niemand anderes als Alan Wake, der ebenfalls – laut Gerüchten – ein neues Spiel erhalten soll. Immerhin hat sich der Entwickler die Rechte an der Lizenz gesichert.