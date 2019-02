NETFLIX bestätigte das Ende von Marvel’s The Punisher und Marvel’s Jessica Jones auf dem Streaming-Dienst. Beide Serien entwickeltn sich in Partnerschaft mit dem Comic-Verlag, wie auch Daredevil und The Defenders.

„Marvels The Punisher wird nicht für eine dritte Staffel auf Netflix zurückkehren“, sagte ein Netflix-Sprecher. „Showrunner Steve Lightfoot, die großartige Crew, und die außergewöhnliche Besetzung, darunter auch der Star Jon Bernthal, lieferte eine hoch gelobte und überzeugende Serie für Fans. Wir sind stolz darauf, ihre Arbeit auf Netflix auf Jahre hinaus zu präsentieren.“

Trotz der Einstellung von Jessica Jones möchte NETFLIX die dritte Staffel noch ausstrahlen.

„Wir sind dankbar für Showrunnerin Melissa Rosenberg, Star Krysten Ritter und die gesamte Besetzung und Crew für drei unglaubliche Staffeln dieser bahnbrechenden Serie, die unter anderem von den Peabody Awards ausgezeichnet wurde“, sagte Netflix.

Nachdem Iron Fist, Luke Cage und Daredevil bereits eingestellt wurden erwarten wir eventuell Reboots oder Fortsetzungen für das kommende Disney +. Die Zusammenarbeit zwischen NETFLIX und Marvel TV neigt sich eben dem Ende zu.

Quelle: Deadline