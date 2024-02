WWE 2K24: Brock Lesner wird vom Cover genommenen

Brock Lesnar wurde vom Cover des 40 Years of WrestleMania von WWE 2K24 entfernt. Das Cover der Sonderausgabe des Spiels zeigt ikonische WWE-Superstars und Champions wie Roman Reigns, The Rock und The Undertaker sowie viele andere.

Vor einigen Wochen wurde Vince McMahon in einer neuen Klage beschuldigt, unter anderem des Sexhandels und des sexuellen Übergriffs auf die ehemalige WWE-Mitarbeiterin Janel Grant. Das Wall Street Journal berichtet über eine Klage, in der behauptet wird, dass McMahon explizite Fotos und Videos von Grant mit einem ungenannten WWE-Champion geteilt hat. Es wurde auch behauptet, dass eine sexuelle Begegnung mit dem Kläger Teil der Vertragsverhandlungen des ungenannten Wrestlers war. Viele glaubten, dass sich die Klage auf Brock Lesnar bezog, der später vom diesjährigen Royal Rumble abgezogen wurde. Nach den Anschuldigungen wurde Lesnar auch aus dem Handyspiel WWE SuperCard entfernt.

WWE hat die Zusammenarbeit mit Lesnar beendet. Er ist nicht mehr Teil des 40 Years of WrestleMania-Covers von WWE 2K24. In der letzten WWE-2K24-Gameplay-Präsentation haben viele Fans bemerkt, dass das Cover nun John Cena zeigt, der auf der linken Seite posiert. Auf der offiziellen Website hat 2K Games auch das Cover mittlerweile geändert. Allerdings können Fans das alte Cover mit Lesnar immer noch auf der PlayStation-Website finden.

As per new gameplay footage uploaded by WWE today, Brock Lesnar has officially been removed from WWE2K24’s ‘40 Years of #WrestleMania’ showcase cover.

Lesnar has been replaced by John Cena. pic.twitter.com/kNxNJ8dkzJ

— Wrestle Ops (@WrestleOps) February 6, 2024