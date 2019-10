WWE 2K20: Match-Typen enthüllt

WWE 2K20 - (C) 2K Sports

Ein neues Video zeigt alle verfügbaren Match-Typen in WWE 2K20.



Ein Video von WWE 2K-YouTuber Pulse zeigte die mehr als 25 Match-Typen, die die Spieler auswählen können. Wenn man auf die Schaltfläche “Spielen” klickt, stehen einen 11 Spieltypen zur Auswahl, z. B. Einzelspiel, Royal Rumble, Turnier-Spiele, benutzerdefinierte Spiele, Handicap-Spiele und 8-Mann-Spiele. Wenn man eine dieser Optionen auswählt, stehen Spielern mehr Spieltypen zur Auswahl. In der Einzelspielart können die Spieler Optionen wie TLC, Last Man Standing, Steel Cage, Backstage Brawls und No Holds Barred Out 15 auswählen .

In dem Video geht Pulse auf die beiden Matchs ein, bei denen Tag-Team-Match-Typen wie Leiter-Tag, Tabellen-Tag und TLC-Tag von 10 Match-Typen verfügbar sind. Es gibt neun Spieltypen in dreifacher Bedrohung, 10 für tödliche Vier-Wege-Angriffe, acht für Fünf-Mann-Angriffe, 17 für Sechs-Mann-Angriffe, je nach Wahl der Spieler für Dreifachtag-Teams und acht Spieltypen für Acht-Mann-Angriffe. Turnier und Handicap haben fünf Match-Typen. Addiere sie und das bedeutet, dass es in WWE 2K20 89 Match-Typen gibt, wenn Custom-Matches und Royal Rumble hinzugefügt werden.

Fans der WWE 2K-Serie hatten die Entscheidung des Entwicklers kritisiert, zum Start keinen Meisterschaftsmodus anzubieten. Es wird als Patch hinzugefügt, aber einige waren enttäuscht, es nicht spielen zu können, wenn das Spiel startet. Bei so vielen Spielarten ist es jedoch wahrscheinlich, dass die Spieler etwas finden, um sich selbst zu unterhalten, ohne eine Meisterschaft zu gründen.

Neben all diesen Match-Typen gibt es auch Inhalte wie den Towers-Modus, der sich mit der Karriere von Roman Reigns befasst.

WWE 2K20 erscheint am 22. Oktober auf PC, PS4 und Xbox One.