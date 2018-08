Die „Personifikation der Finsternis“ der griechische Mytologie. Zumindest so könnte der Codename der neuesten PlayStation 5 oder der nächsten Xbox-Konsole lauten, wenn man über diesen resetera-Beitrag gestolpert ist.

Im Quellcode der Unreal Engine 4 hat „Gemüsepizza“ einen Beitrag veröffentlicht, welcher eine neue Plattform namens „Erebus“ anzeigt. Wie bereits oben beschrieben handelt es sich hierbei um einen griechischen Gott.

Man fragt sich zu recht: „Hat den Namen schon mal jemand gehört?“ Vielleicht ist es etwas Langweiliges, aber wer weiß das schon?!

Im nächsten veröffentlichten Bild des Quellcodes der UE4 sieht man, dass die Konsole nach der PS4 gereiht wurde. Handelt es sich also deswegen um eine Konsole?

„Jedai“ war der Codename der PlayStation 4. „Scorpio“ war jener der Xbox One X und Durango jener der Xbox One. Was passt da jetzt zusammen?