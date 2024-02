Visual Concepts betreibt massiven Stellenabbau

Visual Concepts, Entwickler von WWE 2K24, ist das jüngste Studio, das von Entlassungen betroffen ist. Das Studio ist bekannt für seine Arbeit an zahlreichen 2K-Sportfranchises wie beispielsweise NHL 2K und NBA 2K sowie dem letztjährigen Lego 2K Drive.

Die WWE-2K-Spiele von Visual Concepts wurden in den letzten Jahren zunehmend gelobt, wobei sowohl WWE 2K22 als auch WWE 2K23 als solide Rückkehr zur Form der berühmten Wrestling-Marke angesehen wurden. Letzten Monat gab der Entwickler bekannt, dass sie für WWE 2K24 in den Squared Circle zurückkehren werden. Das Spiel wird 40 Jahre WrestleMania in seinem 2K-Showcase-Modus feiern und verspricht eine Vielzahl neuer Matchtypen und spielbarer Charaktere, wie den kürzlich bestätigten Muhammad Ali.

Leider ist der Weg zu WrestleMania oft mit Stolpersteinen gepflastert, und es scheint, als sei Visual Concepts Opfer eines zur Zeit oft wiederkehrenden Trends in der gesamten internationalen Spieleindustrie geworden. Laut dem englischsprachigen Magazin Game Developer hat der ehemalige Art-Manager des Studios Brad Bowling auf seiner offiziellen LinkedIn-Seite bekannt gegeben, dass er und viele seiner Kollegen nun bedauerlicherweise entlassen wurden. Dies geschah kurz nachdem der Software-Ingenieur Sydney F. bekannt gegeben hatte, dass auch er von der Visual-Concepts-Niederlassung in Austin, Texas überraschend entlassen wurde, nur knappe eineinhalb Jahre nachdem er schon von einem früheren Arbeitsplatz gefeuert worden war.

Visual Concepts von Entlassungen betroffen

Dies ist bereits die zweite Entlassungsrunde bei Visual Concepts in diesem Jahr, da bereits im September letzten Jahres über Stellenstreichungen in mehreren Abteilungen berichtet wurde. Dieser Abbau von Talenten ist Teil einer zunehmenden Entlassungswelle im Jahr 2023 und darüber hinaus, wobei auch Entwickler wie Ubisoft Montreal und Bungie von größeren Stellenkürzungen berichten. Es sieht so aus, als würde sich dieser Trend 2024 fortsetzen, denn allein im letzten Monat wurden Mitarbeiter von Riot Games, Gearbox Software und CI Games, dem Publisher von Lords of the Fallen, entlassen. Selbst der Branchenriese Microsoft ist nicht immun und kündigte Entlassungen in mehreren Abteilungen an, darunter im Kundendienst von Activision Blizzard und bei den Xbox-Verkaufsteams.

Nun scheint auch Visual Concepts seine eigenen Mitarbeiter zu entlassen, nur einen Monat bevor das neueste WWE-2K-Spiel in die Läden kommt. Es ist immer traurig zu hören, wenn hart arbeitende Mitglieder der Videospielindustrie plötzlich entlassen werden, und ich hoffe, dass die ehemaligen Mitarbeiter von Visual Concepts bald wieder Arbeit finden. Visual Concepts Studio ist ein amerikanisches Videospielentwicklerstudio, das in Novato, Kalifornien, ansässig ist. Das Studio wurde im Mai 1988 gegründet und ist vor allem für die Entwicklung von Sportspielen in der 2K-Reihe bekannt, wie zum Beispiel NBA 2K und das Wrestling-Game WWE 2K. Das Studio gehört seit Januar 2005 zu dem Publisher Take-Two Interactive und ist Teil des sogenannte 2K-Labels. Visual Concepts Studio hat weltweit mehr als 350 Mitarbeiter und gilt als einer der „konsistentesten“ aus den USA stammenden Videospielentwickler auf der Bewertungsplattform Metacritic.