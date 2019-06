Auf den Fersen von Crash Bandicoot und der Spyro Reignited Trilogy ist heutzutage alles an Bord des Nostalgiezuges, und beliebte Titel erhalten einen frischen Anstrich und ein Update für moderne Konsolen. Ape Escape könnte sich potenziell diesen illustren Reihen anschließen. Der offizielle Twitter-Account von Sony Japan folgt einem Benutzer, der einen Tweet für die Rückkehr in die Welt von Ape Escape gesendet hat .

In diesem Jahr jährt sich das Ape Escape– Franchise zum 20. Mal, das sowohl in Japan als auch im Westen großen Anklang fand. Es ist unmöglich, die PS1-Ära in Gang zu bringen, ohne an Ape Escape zu denken. Fang die verrückten Affen ein…

TechRadar hat auf Twitter über ein Bild berichtet , das zum 20-jährigen Jubiläum von Ape Escape die Runde macht. Das Bild, das so viel Hype erzeugt hat, ist eine Aufnahme von einem der legendären Schimpansen der Franchise, die sich hinter einem Baum versteckt. Dem für den Tweet verantwortlichen Benutzer piposaru20th ist der offizielle Twitter-Account von Sony Japan gefolgt. Einige Ape Escape-Titel wurden in Japan unter dem Spitznamen Piposaru veröffentlicht. Somit ist klar, dass der Twitter-User zumindest einen (persönlichen) Bezug zum Spiele-Franchise hat. Die Kollegen merken an, dass die Übersetzung des japanischen Textes ungefähr so aussieht:

„Zwanzig Jahre danach. Ich bin schon lange herumgelaufen , aber ich frage mich, ob es da draußen Leute gibt, die mich verfolgen …?“

Dieser Teaser scheint auf eine mögliche Remaster-Rückkehr von Ape Escape hinzudeuten.

Bestätigung ist das natürlich keine. Doch warum folgt der offizielle japanische Sony-Account sonst diesem anonymen Benutzer? Wozu Aufmerksamkeit erzeugen, wenn dann doch nichts kommt?

Chronologie

Das ursprüngliche Ape Escape erschien 1999 für die PlayStation (one). In Japan kennt man den Titel auch als Sara! Get You. Ein Remake gab es bereits 2005 für die PlayStation Portable und dem neuen Titel Ape Escape P. Die PS4-Konsole hat das Franchise leider ausgelassen, der letzte Titel war Ape Escape Fury! Fury! für die PlayStation 3 im Jahr 2010.