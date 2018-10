Spyro ist zurück und das in HD!

In der Spyro Reignited Trilogy gibt es dieselben coolen Sprüche und Charaktere wie früher, jedoch nur wesentlich schöner ausgegeben.

Kauftipp:

Spyro Reignited Trilogy - [PlayStation 4] bei Amazon.de für EUR 39,99 bestellen

Spyro Reignited Trilogy wird am 13. November mit den drei Original-Games Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto’s Rage!und Spyro: Year of the Dragon für Xbox One und PlayStation 4auf den Markt kommen. Nur der kleine violette Drache kann das Königreich retten!

