US-Händler entsorgt Starfield-Kopien! – Das Ende von physischen Ausgaben?

Der US-Händler Walmart plant anscheinend einen großen Schritt, wie er physische Kopien des Xbox Series X-Spiels Starfield loswerden möchte. Die Discs sollen “entsorgt” werden. Kein Spaß! Doch wie kommt es dazu?

Es ist kein großes Geheimnis: Immer mehr Händler ziehen sich aus dem Verkauf von physischer Software zurück, auch Videospielen. Bis auf die Cartridges der Nintendo Switch-Spiele findet man oft nur noch wenig im Regal von PS5 und Xbox Series X/S. In den USA greift ein US-Händler nun zu einem drastischen Schritt.

Mit dem digitalen Vertrieb von Videospielen haben Händler so ihre Mühen. Man weiß nicht ganz so recht, wie viele physische Kopien überhaupt noch gefragt sind. Einen großen “Einkaufsfehler” dürfte man bei der Xbox Series X/S-Version von Starfield gemacht haben. Das Spiel erschien am ersten Tag – wie alle Xbox-Exklusiv-Titel – im Xbox Game Pass. Eine physische Kopie ist also nicht wirklich notwendig.

Nun hat ein Walmart-Mitarbeiter ein Memo weitergeleitet, dass mehr oder weniger bestätigt, dass es zukünftig kaum bis gar keine Xbox-Spiele mehr beim US-Riesenhändler geben wird.

I saw this memo earlier as well (not through these same exact screenshots) – Walmart will prep to remove Starfield Xbox physical copies from their stores but you could get very lucky and get it for 3 cents on Monday (the memo says the system will block the purchase) https://t.co/LUBIq0sbaq

— Wario64 (@Wario64) January 19, 2024