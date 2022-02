Upload – Staffel 2: Trailer zur Sci-Fi-Comedy-Serie auf Prime Video

Upload - Staffel 2 - (C) Amazon Studios

Das Metaverse der Zukunft ist wieder zurück (und wird für einige Lacher sorgen). Prime Video veröffentlichte heute den ersten offiziellen Trailer zu Staffel 2 von Upload.

Die Sci-Fi-Comedyserie spielt in einer technologisch fortgeschrittenen Zukunft, in der es neben Hologramm-Telefonen, 3D-Lebensmitteldruckern und automatisierten Lebensmittelläden auch die Option gibt, nach dem Tod in ein virtuelles Leben “hochgeladen” zu werden – inklusive digitaler In-App-Babyprogramme, genannt “Prototykes”.

Was passiert in der Staffel 2 von Upload?

Nathan steht an einem Scheideweg in seinem (Nach-)Leben: In der Hoffnung, die Beziehung zu retten, ist seine Ex-Freundin Ingrid unerwartet nach Lakeview gekommen. Sein Herz sehnt sich jedoch insgeheim immer noch nach seinem Kundendienst-Engel Nora. Diese ist mittlerweile untergetaucht und hat sich mit der Anti-Tech-Rebellengruppe “The Ludds” eingelassen.

Prime-Mitglieder können die neuen Folgen der Amazon Original Serie ab 11. März exklusiv bei Prime Video streamen.

Upload wurde vom Emmy-prämierten Autor Greg Daniels (The Office, Parks and Recreation) entwickelt, der zusammen mit Howard Klein auch als ausführender Produzent fungiert. Die Stars der Serie sind: Robbie Amell als Nathan, Andy Allo als Nora, Kevin Bigley als Luke, Allegra Edwards als Ingrid, Zainab Johnson als Aleesha, Owen Daniels als A.I. Guy und Josh Banday als Ivan, sowie Andrea Rosen als Lucy.