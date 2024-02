Update 0.1.1.4 für Palworld veröffentlicht

Pocketpair hat ein neues Update für Palworld veröffentlicht. Es kann ab sofort über Steam und für die Xbox heruntergeladen werden. Seit dem Early-Access-Start des Spiels wurden regelmäßig neue Updates veröffentlicht. Die Entwickler haben hart daran gearbeitet, die größten Probleme zu beheben. Eines der jüngsten Updates behebt ein großes Problem für Hardcore-Spieler, die mehr als 700 Pals unter den Mitgliedern ihrer Gilde haben. Manchmal stürzte Palworld ab und das Spielen auf dieser Welt war unmöglich. Das neueste Update behebt das Problem und ermöglicht es denjenigen, deren Speicherdaten beschädigt wurden, wieder auf ihren Welten zu spielen.

Das neue Update behebt auch andere Probleme im Spiel. Ein Glitch, der Waffen im Mehrspielermodus verschwinden ließ, wenn man eine Granate benutzte, wurde behoben. Ebenso wurde der gefürchtete Lifmunk-Effigy-Bug behoben. Es konnte vorkommen, dass Palworld-Lifmunk-Effigies aufgrund eines Bugs die Eroberungsrate nicht wirklich erhöhten, aber auch dieser Fehler wurde nun behoben. Spieler, die viele Lifmunk-Effigies gesammelt haben, können jetzt Pals im Spiel einfacher fangen.

Xbox version v0.1.1.4 is available now! https://t.co/5FkE4HA68t

— Palworld (@Palworld_EN) February 7, 2024