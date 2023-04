Ubisoft+ startet auf Xbox: Microsoft bestätigt frühen Release

Microsoft bestätigt vorzeitig den Start von Ubisoft+ auf der Xbox, nachdem zuvor Monatelang sich Gerüchte hartnäckig hielten.

Bereits seit Anfang 2022 gab es immer wieder Gerüchte, dass Ubisoft+ auf die Xbox kommen wird. Der Dienst von Ubisoft, der früher als Uplay+ bekannt war, bietet den Abonnenten einen Spielekatalog ähnlich wie Netflix und ist daher von Natur aus vergleichbar mit dem Xbox Game Pass.

Bereits seit Ende 2022 gibt es den Abo-Dienst für PlayStation. Im Abschnitt “Microsoft Rewards” gibt es nun deutliche Hinweise in der Xbox-App. Obwohl diese Änderung am per heute (13. April 2023) nicht weltweit live zu sein scheint, deutet die Entwicklung selbst darauf hin, dass das Ubisoft+ Xbox-Debüt eher früher als später stattfinden wird.

Laut einem Gerücht sollen Ende März über 60 Spiele für Ubisoft+ auf der Microsoft-Konsole verfügbar sein. Das entspricht einen unvollständigen Katalog, immerhin gibt es über 100 Spiele am PC für Ubisoft+.

Was wir allerdings nicht erwarten sollten, dass der neue Dienst bei Xbox Game Pass enthalten ist. Ubisoft+ wird zusätzlich zu buchbar via Xbox-App werden.

(FYI) A Ubisoft+ punchcard has shown up in the Xbox rewards app today

It says "Get unlimited access to fan-favorite franchises and more"

Looks like Ubisoft + is imminent pic.twitter.com/sFCk9hR9Hz

— Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84_) April 12, 2023