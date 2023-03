Ubisoft – Far Cry 5 wird 5 und kommt mit 60 FPS und Gratis-Zugang

Zum 5-jährigen Jubiläum kann Far Cry 5 im Rahmen eines Free Weekends vom 23. bis zum 27. März kostenlos gespielt werden

Far Cry 5 - (C) Ubisoft

Im Rahmen der Far Cry® 5-Jubiläumsfeierlichkeiten gab Ubisoft® heute bekannt, dass eines der von den Fans am meisten geforderten Features, Far Cry 5 in nativen 60 FPS, ab sofort auf Xbox Series X|S und PlayStation® 5 über einen kostenlosen Patch verfügbar ist.* Der 60 FPS-Boost gilt für alle Far Cry 5-Modi: Solo-Kampagne, Koop, Arcade und alle herunterladbaren Inhalte. Zusätzlich zu einem 60 FPS-Boost auf den verfügbaren Konsolen bietet der Patch eine verbesserte native Auflösung auf der Xbox Serie X|S. Spieler:innen können Far Cry 5 auf der Xbox Serie S in einer Auflösung von 1920X1080 und auf der Xbox Serie X in einer Auflösung von 3840X2160/4K spielen. Auf der PlayStation 5 bietet das Spiel eine dynamische Auflösung von etwa 2880X1620.

Darum geht es in Far Cry 5

Im ländlichen Hope County, Montana, das von einem fanatischen Weltuntergangskult belagert und vom Rest der Welt abgeschnitten wird, müssen sich die Spieler:innen mit den Bewohnern zusammenschließen, um einen Widerstand aufzubauen und die Gemeinde und sich selbst zu befreien. Es muss sich in Luftkämpfen gegen die Sektenmitglieder in Big Sky Country behauptet, die Vorräte der Sekte mit Fahrzeugen, Sprengstoff und vielem mehr zerstört und aus einer Vielzahl von Charakteren “Guns for Hire” oder sogar “Fangs for Hire” rekrutiert werden. Bei “Fangs for Hire” kommen spezialisierte Tiere wie Bären und Pumas, die den Spielstil der Spieler:innen ergänzen zum Einsatz, egal ob sie im Verborgenen oder mit brachialer Gewalt vorgehen. Wie die Spieler:innen jede Situation und das Chaos, das sie in Far Cry 5 verursachen, bewältigen, bleibt ihnen überlassen.

Far Cry 5 Kostenloses Wochenende zum Geburtstag

Ubisoft kündigte außerdem ein kostenloses Wochenende für Far Cry 5 vom 23. bis zum 27. März für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 5, PlayStation 4 sowie Windows PC über den Ubisoft Store und den Epic Games Store an. Spieler:innen können sich auch bei Ubisoft+ auf PC und Amazon Luna anmelden. Das Gratis-Wochenende gewährt Zugriff auf alle Inhalte des Hauptspiels und bis zu 85 % Rabatt auf Far Cry 5, um das Abenteuer fortzusetzen.