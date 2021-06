Erstes Twitch Rivals x Riot Games Summer-Rumble ab Ende Juni geplant

(C) Twitch und Riot Games

Riot Games hat offiziell bekannt gegeben, dass das erste Twitch Rivals x Riot Games Summer Rumble Ende Juni Live auf Twitch übertragen wird. Um genau zu sein findet das Event vom 22. bis zum 24. Juni statt. Dabei werden zehn Teams in den beliebtesten Spielen von Riot gegeneinander antreten und ihre Kräfte messen.

Mit von der Partie ist League of Legends, Valorant sowie Teamfight Tactics. Alles Titel die sich größter Beliebtheit erfreuen und noch viele Jahre an Content erwarten dürften. Bei dem Twitch Rivals x Riot Games Summer Rumble treten Teams aus Europa gegeneinander an, die alle das Preisgeld von 150.000 Dollar gewinnen möchten.

Die Team Captains

Jeder einzelner Captain wird noch 14 weitere Content-Creator mit ins Boot holen, wodurch insgesamt 140 Spieler an diesem Event teilnehmen werden. Von den 14 einzelnen Content-Creator werden jeweils fünf bei Valorant und League of Legends sowie vier an Teamfight Tactics teilnehmen. Dadurch ist eine bunte Mischung an Individuellen Persönlichkeiten garantiert, die eine Menge Spaß versprechen. Darüber hinaus werden die einzelnen Captains auch dieses Event in ihrer eigenen Landessprache streamen. Dadurch soll jeder in der Lage sein das Event zu verfolgen.

An den ersten beiden Tagen des Twitch Rivals x Riot Games Summer Rumble werden die Teams gegeneinander antreten. Am 24. Juni steht dann das große Finale vor der Haustür. Danach werden die Ergebnisse und Punkte zusammengefasst, die in den Tagen angesammelt wurden, und die Entscheidung fällt welches Team den Titel des Champions erhält.

Ab dem 15. Juni sollen die Teams nach und nach auf dem Twitch Rivals-Twitter-Channel enthüllt werden. Auf dem selben Channel wird am 18. Juni auch das gesamte Format sowie ein Zeitplan veröffentlicht, damit ihr eure liebsten Teams nicht verpasst. Das Event selbst könnt ihr auf dem offiziellen Twitch-Kanal der Twitch Rivals verfolgen.