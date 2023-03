Twitch CEO Emmett Shear geht in Ruhestand

Emmett Shear hat gestern, am 16. März, angekündigt, dass er seine Rolle als CEO der beliebten Streaming Seite Twitch abgeben wird. Das heißt der Streaming-Service wechselt erstmals seit 16. Jahren seine Führung. In einem Brief an alle Twitch Mitarbeiter die er dann auch auf Twitter veröffentlicht hat, erklärt der, jetzt Ex-CEO seine Entscheidung. Demnach hat er die Entscheidung getroffen, da er erst vor kurzem zum ersten Mal Vater geworden ist. Einfach gesagt, er möchte mehr Zeit mit seiner Familie verbringen.

In seinem Brief geht er auch darauf ein wie es war, die Website “justin.tv” im Jahr 2006 zu gründen und wie es sich angefühlt hat, die Plattform schlussendlich weiterzuentwickeln, und sie zu einem Ort zu machen, an dem jeder Nutzer selbst, genau das streamen konnte was er wollte. 2012 wurde die Plattform zu Twitch umbenannt und nur ein paar Jahre später wurde sie Teil von Amazon. Seither hat sich die Seite zum führenden Streamingdienst für Gaming und allerlei anderen Content weiterentwickelt.

In October 2006 we started working on live video for the internet. That became Twitch. More than 16 years later, I'm now a father and ready to move to my next phase of life. I wrote a blog post, but the short version is: thank you so much to everyone who built this with me.

