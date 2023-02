Hogwarts Legacy bricht Twitch-Zuschauer-Rekorde

Innerhalb von 24 Stunden hat Hogwarts Legacy nach seinem Early Access-Release einen ziemlich bedeutenden Twitch-Rekord gebrochen!

Hogwarts Legacy Fakten

Entwickler: Portkey-Games Publisher: Warner-Bros Genre: Rollenspiel Release: 10/02/2023 Nintendo

PlayStation

Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy hat den Twitch-Zuschauer-Rekord für die meisten gleichzeitigen Zuschauer für ein Einzelspieler-Spiel gebrochen und damit Cyberpunk 2077 als bisherigen Rekordhalter übertroffen.

Die erste wirklich große Videospiele-Veröffentlichung für 2023 bricht Rekorde! Hogwarts Legacy scheint eines der größten Games des Jahres zu werden. Das Harry Potter-Universum lockt also nicht nur Millionen ins Kino, sondern auch vor den PC/die Konsole. Das Open World-Rollenspiel ist besonders beliebt auf Twitch mit über 1,2 Millionen Zuschauern gleichzeitig.

WERBUNG

Eine beeindruckende Zahl, wenn man bedenkt, dass das Spiel noch keinen Tag alt ist. Eigentlich ist der Release erst am 10. Februar 2023 für Windows PC, PS5 und Xbox Series X/S, aber dank Early-Access und Deluxe-Edition spielen es viele schon jetzt. Mit viel Anhang, wie man sieht.

Hogwarts Legacy has broken the all time record for a single player game with over 1.2 million concurrent viewers on Twitch. pic.twitter.com/y4BAQ1n2Ms — Okami Games (@Okami13_) February 7, 2023

Hogwarts Legacy: Erste Reviews sind online

Die ersten Wertungen sind da. Und anscheinend hat man uns nicht zu viel versprochen. Die PS5-Version erreicht auf Metacritic.com 86/100 bei 51 Kritiker-Wertungen. Die Xbox Series X-Version 89/100 bei 15 Wertungen. Die PC-Version “nur” 82/100 bei 9 Wertungen.

Die Kollegen von Gameblog.fr sagen:

“Nein, Hogwarts Legacy wird nicht jedem gefallen, besonders denen, die dem Harry-Potter-Universum gegenüber völlig unsensibel sind, aber ja, es ist ein riesiger Schlag ins Gesicht. Dieses hier ist optisch, klanglich und skripttechnisch ein Fan-Spiel für Fans, das dich in diesem Zusammenhang zu 100% zufriedenstellen wird. Für die anderen haben wir ein Rollenspiel in unseren Händen, dessen Mechanik das Genre nicht revolutionieren wird, aber dennoch etwas zu bieten hat, um die Fans zufrieden zu stellen.”

IGN.com ist der Meinung:

“Hogwarts Legacy ist in fast jeder Hinsicht das Harry-Potter-Rollenspiel, das ich schon immer spielen wollte. Sein Open-World-Abenteuer fängt die ganze Aufregung und das Wunder der Zaubererwelt mit seinen denkwürdigen neuen Charakteren, herausfordernden und nuancierten Kämpfen und einer wunderbar ausgeführten Hogwarts-Schülerfantasie ein, die mich Dutzende von Stunden an meinen Controller gefesselt hat. Es wird sicherlich von technischen Problemen, einer glanzlosen Hauptgeschichte und einer schlechten Feindvielfalt belastet, aber selbst diese konnten seinen bezaubernden Zauber über mich nicht annähernd brechen.”

NME.com hat etwas mehr Kritik:

“Hogwarts Legacy macht Spaß und schafft es, viele Dinge richtig zu machen, aber es fühlt sich schon etwas veraltet an, zweifellos ein Überbleibsel aus dem sechsjährigen Entwicklungszyklus. Es ist eine atemberaubende Art, Hogwarts und die Umgebung zu erleben, und es ist wahrscheinlich die beste Darstellung für Fans des Universums, unabhängig vom Medium. Ehrlich gesagt ist dies ein außergewöhnliches Stück Fanservice und eine liebevolle Erholung, die aus Leistungsgründen und veraltetem Design nicht ganz zusammenkommt.”

Natürlich haben wir uns noch viele andere Meinungen zu Hogwarts Legacy angeschaut, außer ein Redakteur, der das Spiel gerade testet. Dieser wurde in einem Kämmerchen unter der Treppenstiege eingesperrt und darf nur hinaus um die Küche zu putzen. Und natürlich um Hogwarts Legacy zu testen. Die vielen andere Spieletester der Welt sehen im Spiel ein Ubisoft-Rollenspiel mit sehr viel Fanservice. Also so die grobe Zusammenfassung.

Hogwarts Legacy erscheint offiziell am 10. Februar 2023 für Windows PC, PlayStation 5 (PS5) und Xbox Series X/S. Die PS4- und Xbox One-Version des Spiels erscheint am 4. April 2023, jene für Nintendo Switch am 25. Juli 2023.