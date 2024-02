Twitch: Preise für Abonnements könnten steigen

Ab dem 28. März werden Twitch-Abonnements in einigen Ländern teurer. Es ist möglich, dass die USA bald eine dieser Preiserhöhung erleben werden. Das Unternehmen aktualisiert die Preise, um sicherzustellen, dass die Einnahmen der Streamer mit den steigenden Kosten Schritt halten und der Inflation in mehreren Ländern Rechnung getragen wird.

Twitch ist eine der größten und erfolgreichsten Livestreaming-Plattformen der Welt. Allerdings haben die jüngsten Änderungen an der Plattform Konkurrenten wie Kick und YouTube auf den Plan gerufen. Im Laufe der Jahre gab es verschiedene Beschwerden über das Partnerprogramm der Plattform, die Community-Richtlinien und die Einnahmen der Streamer. Diese haben dazu geführt, dass namhafte Streamer, wie Adin Ross und Pokimane, die Plattform verlassen haben, um bei einem konkurrierenden Dienst bessere Angebote zu suchen. Twitch führt weitere vorteilhafte Änderungen an der Plattform durch, um mehr Streamer zum Bleiben zu bewegen. Das aktualisierte Partner-Plus-Programm von Twitch sieht vor, dass Partner und Affiliates von einer 70:30-Aufteilung der Einnahmen profitieren, statt wie bisher von einer 50:50-Aufteilung.

Das Unternehmen bestätigte am 20. Februar, dass die Preise für Tier-1-Abonnements und Geschenkabonnements in Australien und Kanada um 1 $ und in Großbritannien um 1 £ steigen werden. Die Schließung von Twitch in Südkorea steht in einer Woche bevor. Die aktualisierten Preise sollen die Einnahmen der Streamer unterstützen und die steigenden Kosten in den betreffenden Ländern berücksichtigen. Obendrein werden Abonnementpreise für Desktop- und mobile Webbrowser erhöht. Twitch plant, die aktualisierten Tier-1-Preise in den kommenden Monaten auch in der mobilen App einzuführen. Bestehende Abonnements in Australien, Kanada und Großbritannien werden automatisch zum neuen Preis verlängert, ohne dass eine Aktion erforderlich ist. Mike Minton, Chief Monetization Officer, merkt an, dass die Preiserhöhung für Twitch-Abonnements wahrscheinlich auch für die USA gelten wird. Die kanadische und die US-amerikanische Währung lehnen sich sehr eng aneinander an.

📢 Starting March 28, we’re updating sub and gift prices on web in Australia, Canada, the UK, and Turkey.

🔴 We’ll be live today, Feb 20 at 10am PT on Twitch to discuss the change and You can learn more about the decision and details in our blog post:https://t.co/ejkPzMXVgK

— Twitch Support (@TwitchSupport) February 20, 2024