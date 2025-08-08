Twilight Princess für Switch 2? – Jetzt muss Nintendo liefern!

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Die Nintendo Switch 2 ist noch nicht lange auf dem Markt, aber eines ist jetzt schon klar: The Legend of Zelda spielt eine riesige Rolle. Schon zum Start erschienen Breath of the Wild und Tears of the Kingdom in neuen Editionen. Auch The Wind Waker wurde ins Rampenlicht geholt, über das Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket.

Und als wäre das nicht schon genug, steht mit Hyrule Warriors: Age of Imprisonment ein weiteres Spiel in den Startlöchern – die Vorgeschichte zu Tears of the Kingdom. Angeblich soll es noch in diesem Jahr erscheinen. Zusätzlich arbeitet Nintendo an einem großen Zelda-Kinofilm.

Zelda-Fans bekommen viel und wollen noch mehr!

Es ist also wirklich ein starkes Jahr für Zelda-Fans. Trotzdem fragen sich viele Spieler, was als Nächstes kommt. Ein völlig neues Zelda-Spiel? Eher unwahrscheinlich. Ein Remake oder Remaster? Schon viel realistischer. Und genau da fällt immer wieder ein Name: Twilight Princess.

Der düstere Klassiker erschien ursprünglich 2006 für den GameCube und die Wii. 2016 folgte dann eine HD-Version für die Wii U. Viele Fans haben dieses Abenteuer rund um Link und den Schattenwolf tief ins Herz geschlossen. Und genau dieses Spiel wünschen sich viele nun für die Switch 2 zurück – als Remaster oder über das Online-Abo.

Die Community macht Druck auf Nintendo

In einem Reddit-Post teilte ein Fan ein selbst gemachtes Nintendo Switch 2-Cover von Twilight Princess HD. Die Reaktionen? Begeisterung. Hoffnung. Und ein bisschen Frust. Ein Nutzer antwortete mit dem berühmten Hawkeye-Meme: „Don’t do that, don’t give me hope.“

Ein anderer schrieb einfach: „Nintendo, mach es endlich. Bring es zumindest auf NSO!“ Und jemand meinte: „Ich verstehe einfach nicht, was Nintendo noch aufhält. Macht es einfach, verdammt nochmal.“

Diese Aussagen zeigen deutlich, wie groß die Sehnsucht nach Twilight Princess ist. Und ehrlich gesagt: Die Chancen stehen gar nicht so schlecht.

Warum ein Remaster Sinn ergibt?

Es gibt bereits eine überarbeitete HD-Version (Wii U)

Zelda steht bei Nintendo aktuell im Fokus

Die Fangemeinde ist riesig

Es wäre ein perfekter Lückenfüller bis zum nächsten Hauptspiel

Außerdem: Wenn schon Wind Waker per Abo zurückkommt – warum dann nicht auch Twilight Princess? Obwohl es für mich nur unverständlich ist, dass man bei Wind Waker nicht die HD-Version der Wii U genommen hat.

Was plant Nintendo wirklich?

Bisher gibt es keine offiziellen Anzeichen für ein Twilight Princess-Comeback. Aber Nintendo hat in der Vergangenheit oft Überraschungen aus dem Hut gezaubert. Gerade im Abo-Modell werden immer wieder ältere Spiele „tröpfchenweise“ nachgereicht. Dass da auch Twilight Princess irgendwann auftaucht, ist nicht ausgeschlossen. Und vielleicht plant Nintendo sogar eine physische Version. So wie bei Skyward Sword HD für die Switch.

Also bitte, Nintendo: Macht es einfach.