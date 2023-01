TOP Games 2023: diese 11 Spiele solltet du dir genauer ansehen

Darauf freut sich die DailyGame-Redaktion im Jahr 2023: unsere TOP Games in der Übersicht.

Nachdem wir euch unsere TOP Games 2022 und die schlechtesten Games 2022 präsentiert haben ist es an der Zeit für unsere persönliche TOP Games-Liste 2023. Welche Videospiele sehnt sich die DailyGame-Redaktion das nächste Jahre herbei? Unsere “Most Wanted” für das neue Jahr.

Die folgende Liste ist geordnet nach Release-Terminen 2023 und impliziert keine Reihenfolge nach Wichtigkeit.

Top Games 2023 im Überblick: Januar bis März

Für die Übersicht haben wir wirklich nur Titel ausgewählt, die nicht nur einen klingenden Namen haben, sondern auch tatsächlich das Potenzial haben von den Spielern sehr gut aufgenommen zu werden, sprich tatsächlich Top Spiele sind. Sicherlich gibt es noch andere Titel, die hier nicht vorkommen, aber dazu später mehr.

Forspoken

Release: 24. Januar 2023

Plattformen: PlayStation 5, Microsoft Windows

Genre: Action-Rollenspiel

Publisher: Square Enix

Entwickler: Luminous Productions

Ein neues Fantasy-Action-Rollenspiel von Square Enix, dass nicht Final Fantasy heißt. Die Geschichte handelt dabei von der New Yorkerin Frey (gespielt von Ella Balinska) die plötzlich in die Fantasy-Welt Athia portiert hat. Diese Welt steht kurz vor ihrem Untergang, weil sich die Bewohner in Ungeheuer verwandeln. Die einstigen Herrscher des Landes wurden zu Magiern, die Unheil über jene zu bringen versuchen, die bisher nicht mit der bösen Macht in Berührung kamen.

Die Protagonistin Frey ist im Gegensatz zur restlichen Fantasy-Welt aber immun gegen das Unheil und erlernt im Laufe des Spiels magische Fähigkeiten. Auch die Rückkehr in die reale Welt steht im Raum, die aber nur gelingen kann, wenn Athia gerettet wird. Wir sind schon sehr gespannt, wie sich diese “unendliche Geschichte” spielen wird. Immerhin gab es etliche Release-Verschiebungen, bis der Titel am 24. Januar 2023 tatsächlich erscheint.

Hogwarts Legacy

Release: 10. Februar 2023 (PS5, Xbox Series X/S, Windows PC bzw. 4. April 2023 (PS4, Xbox One) bzw. 25. Juli 2023 (Nintendo Switch)

Plattformen: PlayStation 5, Xbox Series X/S, Microsoft Windows, Nintendo Switch

Genre: Rollenspiel

Publisher: Warner Bros.

Entwickler: Avalanche Software

“Most Wanted Game” für Sinan: Derzeit steht ja ein Harry Potter-Film(e)-Reboot im Raum, also die Buchverfilmungen noch einmal neu zu interpretieren. Die Fanbase ist groß, deshalb wird es spannend, wie Hogwarts Legacy von der Harry Potter-Community aufgenommen wird. Immerhin haben Muggel von Avalanche Software die Entwicklung geleitet.

Nach mehrmaligen Release-Verschiebungen (ursprünglich sollte es Anfang 2021 veröffentlicht werden) erscheint es auf drei Etappen. Am 10. Februar für PS5, Xbox Series X/S und Windows PC. Die Veröffentlichung für die “Old Gen” (PS4, Xbox One) findet erst am 4. April statt. Die Nintendo Switch-Version kommt überhaupt erst am 25. Juli.

Die Handlung spielt nicht zur Zeit von Harry Potter, sondern im 19. Jahrhundert inmitten der drohenden Koboldaufstände. Wie in anderen Rollenspielen auch üblich erstellt man einen eigenen Charakter. Dieser wird Schüler der Hogwarts Schule für Hexerei und Zauberei. Da man zu spät eingeladen wurde kann man sich sein Haus selbst auswählen.

Star Wars Jedi: Survivor

Release: 17. März 2023

Plattformen: PlayStation 5, Xbox Series X/S, Microsoft Windows

Genre: Action-Adventure

Publisher: Electronic Arts

Entwickler: Respawn Entertainment

“Most Wanted Game” für Michael: Am 17. März 2023 erscheint es, die Fortsetzung einer der besten Nebengeschichten im Star Wars-Universum. Ich habe mich damals, als die Prequel-Trilogie fertig war immer gefragt: wurden alle Jedi – bis auf die bekannten Gesichter – mit der Order 66 ausgelöscht? Nun, vielleicht auch deshalb ist Star Wars Jedi: Survivor mein Most Wanted 2023-Spiel. Immerhin war der Vorgänger nebenbei noch ein wirklich gut gemachtes Action-Adventure, dass auch nicht zu leicht war.

Ich mag Spiele, die mich ein wenig herausfordern. Wo ich an manchen Stellen etwas länger brauche, bis ich den Gegner besiege. Und natürlich die Geschichte rund um Cal Ketis ist interessant aufgebaut und spannender als so mancher Film oder Serie im Star Wars-Universum. In Survivor ist Cal nämlich zum Jedi-Ritter herangewachsen, sprich es wird viele neue Gameplay-Features geben, die wir so im Vorgänger noch nicht hatten. Es wird wieder viele neue Planeten geben, die bisher wenig Aufmerksamkeit im Star Wars-Universum erhalten haben. Ich freue mich darauf.

Weitere interessante Veröffentlichungen im 1. Quartal 2023:

Dead Space – 27. Januar

– 27. Januar Destiny 2: Lightfall – 28. Februar

– 28. Februar Horizon: Call of the Mountain – 22. Februar (PSVR 2)

– 22. Februar (PSVR 2) Skull and Bones – 9. März

– 9. März Resident Evil 4 (Remake) – 24. März

Top Games 2023 im Überblick: April bis Juni

Normalerweise müsste hier Dead Island 2 stehen, aber nicht 2023. Mittlerweile hat das Spiel, dass in den ersten Gameplay-Videos jetzt nicht wirklich nach einem Top Shooter für 2023 aussah, drei verschiedene Entwickler gesehen. Dabei möchte man nicht vorgreifen, aber ein Duke Nukem Forever hat nach 14 Jahren Entwicklungshölle auch keinem von den Socken gehauen.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Release: 12. Mai 2023

Plattform: Nintendo Switch

Genre: Action-Adventure

Publisher/Entwickler: Nintendo

“Most Wanted Game” für Manuel: The Legend of Zelda: Breath of the Wild war ein gewaltiger Launch Titel auf der Nintendo Switch. Dabei darf man nicht vergessen, dass es sich hier eigentlich um einen Port handelte, da der Titel eigentlich für die Nintendo Wii U entwickelt worden ist und aufgrund seiner Entwicklungszeit ebenso für die damals neue Konsole herausgebracht worden ist. Natürlich habe ich das Durchspielen von Breath of the Wild genossen, dennoch musste ich am Ende feststellen, dass die Dungeons und Endgegner zu wenige und vor allem eintönig gewesen waren. Auch Ganon war schockierend einfach zu bezwingen.

Nun soll das nächste Legend of Zelda Abenteuer Tears of the Kingdom lauten und Mitte nächstes Jahr erscheinen. Nintendo hielt sich lange bedeckt mit dem Titel und Veröffentlichungsdatum. Wie schon beim Vorgänger hat man den Titel mehrmals verschoben um ihn noch gewaltiger werden zu lassen. Damit bekommt der nächste Titel die längste Entwicklungszeit aller The Legend of Zelda Titel. Die Trailer sehen alle Vielversprechend aus. Ob Nintendo die schlosshohen Erwartungen erfüllen kann, dürfen wir endlich am 12. Mai 2023 erfahren.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Release: 26. Mai 2023

Plattformen: PlayStation 5, Xbox Series X/S, Microsoft Windows

Genre: Action-Adventure, Third-Person-Shooter

Publisher: Warner Bros.

Entwickler: Rocksteady Studios

“Most Wanted Game” für Adnan: Nach dem Dilemma mit Gotham Knights dürfen sich Batman: Arkham-Fans auf Suicide Squad: Kill the Justice League freuen, immerhin ist es von den selben Entwicklern. Das genreübergreifende Spiel von Rocksteady Studios bietet typische charakterorientierte Story-Gameplay mit Third-Person-Shooter-Action.

Was passiert im Spiel? Entdecke die Ursprünge von Amanda Wallers berüchtigter Task Force X (auch bekannt als Suicide Squad), während Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang und King Shark sich widerwillig auf ihre Mission begeben, die Justice League zu erledigen. Der Titel wartet mit einer originellen Story und einer offenen Welt in Metropolis. Immerhin wird die Justice League von einer eindringenden außerirdischen Macht übernommen. Jedes Squad-Mitglied hat seine einzigartigen Fähigkeiten, um die Mission zu erledigen.

Diablo 4 (Diablo IV)

Release: 6. Juni 2023

Plattformen: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Microsoft Windows

Genre: Action-Rollenspiel / Hack and Slay

Publisher: Blizzard Entertainment

Entwickler: Blizzard Entertainment

Das bevorstehende Action-Rollenspiel von Blizzard Entertainment ist der bereits vierte Hauptteil der Reihe. Ursprünglich auf der BlizzCon 2019 am 1. November 2019 angekündigt, bietet es – wie bereits seine Vorgänger – prozedural generierte Dungeons und Loot sowie fokussierte Charakterbildung. Spieler können sich auf eine offene Welt mit vielen Spieler-gegen-Spieler-Interaktionen (PvP) freuen.

Für Diablo 4 wurden fünf verschiedene Klassen angekündigt: Barbar, Zauberer, Druide, Schurke und Nekromant. Die Kernformel des Spiels: seinen Charakter noch besser machen und immer schwierigere Feinde besiegen.

Final Fantasy 16 (Final Fantasy XVI)

Release: 22. Juni 2023

Plattformen: PlayStation 5 (später auch für Microsoft Windows, aber nicht für Xbox Series X/S)

Genre: Action-Rollenspiel

Publisher: Square Enix

Entwickler: Creative Business Unit III (Square Enix)

Das bevorstehende Action-Rollenspiel von Square Enix ist der bereits sechszehnte Hauptteil uns wird am 22. Juni 2023 als zeitgesteuertes Exklusivprodukt für die Sony PlayStation 5 erscheinen. Einen PC-Release von Final Fantasy 16 wird es wohl erst 2024 geben. Anders als seine Vorgänger soll es actionlastiger werden, weil des Kampfsystem überarbeitet wurde und mehr wie Kingdom Hearts 3 sein wird. Es wird auch wiederkehrende Serien-Features wie Chocobos und beschworene Monster namens Eikons geben.

In welcher Welt spielt Final Fantasy 16? Der Titel spielt auf Valisthea, einer Welt, die in sechs Nationen aufgeteilt ist, die durch den Zugang zu magischen Kristallen und Dominanten, Menschen, die als Gastgeber für das Eikon jeder Nation fungieren, an der Macht sind.

Eine fortschrittliche himmelsbasierte Zivilisation regierte diese Welt vor 1500 Jahren und ein großer Krieg verursachte den Zusammenbruch, wobei die Überreste von Valisthea verstreut wurden. In der Spiel-Gegenwart wird die Himmelszivilisation als Legende behandelt. Sogenannte Mutterkristalle werden zu Brennpunkten für die spätere Zivilisation, wobei sechs Nationen Valisthea durch die Ereignisse des Spiels kontrollieren. Den Konflikt zwischen diesen Nationen werden wir in Final Fantasy 16 erleben dürfen.

Top Games 2023 im Überblick: ohne genauen Release-Termin

Alan Wake 2

Release: 2023

Plattformen: PlayStation 5, Xbox Series X/S, Microsoft Windows

Genre: Survival-Horror

Publisher: Epic Games

Entwickler: Remedy Entertainment

Das erste Alan Wake-Videospiel ist so etwas wie ein “Kult-Hit”. Es war nicht unbedingt ein Spiel das als Verkaufsschlager gilt, aber seine gruselige Geschichte über einen Horror-Autor, der von Monstern heimgesucht wird (die er selbst in seiner Vorstellung erschaffen haben könnte), hat viele Spieler schon damals überzeugt. Nach dem Remaster-Spiel arbeitet Remedy Entertainment an der richtigen Fortsetzung, Alan Wake 2.

Der erste Trailer deutete darauf hin, dass der Autor noch immer mit psychologischen Problemen zu kämpfen hat. Die Dunkelheit verfolgt ihn weiterhin. Derzeit ist noch nicht viel über die Geschichte des Spiels bekannt, aber Entwickler Remedy hat bereits angedeutet, dass Alan Wake 2 und Control im selben Universum spielen. Sprich, wir könnten einige Überschneidungen der beiden Spiele erleben. In puncto Gameplay wird sich an der Formel des ersten Spiels nicht viel ändern, sondern eher erweitert werden. Wir müssen wohl wieder den Batteriestatus von Alans Taschenlampe im Auge behalten und im Licht bleiben, um Monstern und Besessenen aus dem Weg zu gehen.

EA Sports FC (FIFA-Nachfolger)

Release: Herbst 2023

Plattformen: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Microsoft Windows, Nintendo Switch?

Genre: Sport-Simulation

Publisher: EA SPORTS

Entwickler: EA SPORTS

Bereits seit 1993 mit dem Release von FIFA International Soccer kennen wir die Fußball-Simulation von EA SPORTS. Und eigentlich hätte man nicht gedacht, dass sich am Namen “FIFA” etwas ändern wird, außer die Jahreszahl hinten dran. FIFA 24 wird es nicht geben, sondern der Titel soll EA Sports FC heißen.

Was erwartet uns in EA Sports FC? Wahrscheinlich nicht viel anders als in FIFA 23. Wir gehen davon aus, dass es mehr Lizenzen für den Frauen-Fußball geben wird, als in den Vorgängern.

Master Detective Archives: RAIN CODE

Release: 2023

Plattform: Nintendo Switch

Genre: Adventure

Publisher: Spike Chunsoft

Entwickler: Too Kyo Games, Spike Chunsoft

“Most Wanted Game” für Eva: Hier muss ich ehrlich zugeben, dass es mir schwer fällt einen Most Wanted Titel auszuwählen. 2023 hat viele Games in Planung die Teil eines Franchises sind die mich seit Jahren begeistern. Angefangen mit Remakes wie Dead Space und Resident Evil 4, aber auch neue Einträge zu Game Reihen wie Final Fantasy 16 oder Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse.

Müsste ich mich jetzt aber tatsächlich auf ein Spiel festlegen, bin ich wohl sehr auf Master Detective Archives: RAIN CODE gespannt. Das Spiel wird von den Machern der Danganronpa Games entwickelt, die ich wirklich geliebt habe. Da es aber um Danganronpa selbst sehr ruhig geworden ist, bin ich wirklich sehr gespannt darauf was wir mit Master Detective Archives präsentiert bekommen werden.

Starfield

Release: 2023

Plattform: Xbox Series X/S, Microsoft Windows

Genre: Action-Rollenspiel

Publisher: Bethesda

Entwickler: Bethesda

“Most Wanted Game” für Lukas: Starfield ist wohl der größte Titel für 2023, immerhin gibt es mehr als 1.000 Planeten (aus über 100 Planetensystemen) zu erkunden. Eigentlich sollte das Action-Rollenspiel am 11.11.2022 veröffentlicht werden, also 11 Jahre nach The Elder Scrolls V: Skyrim. Der Titel von Bethesda soll irgendwann in der ersten Jahreshälfte 2023 erscheinen.

Was passiert in Starfield? Im Jahr 2310 ist es der Menschheit möglich einen Bereich von 50 Lichtjahren zu bereisen, so groß ist das “Areal” für Starfield. Es gibt 2 größere Fraktionen, die Vereinigten Kolonien und das Freestar-Kollektiv, die im Krieg miteinander sind. Die Handlung beginnt in einer Zeit des “instabilen Friedens”, 20 Jahre nach den Ereignissen des Kolonien-Konflikts. Im Spiel kann man seinen Charakter selbst erstellen und man kann zwischen Ego- und Third-Person-Perspektive wählen.

Redfall

Release: 2023

Plattform: Xbox Series X/S, Microsoft Windows

Genre: First-Person-Shooter, Open-World

Publisher: Bethesda

Entwickler: Arkane Studios Austin

Der Open-World-Ego-Shooter von Arkane wird sowohl Einzelspieler– als auch kooperative Mehrspieler-Modis bieten. Dabei kann man als Spieler zwischen vier spielbaren Charakteren wählen. Dabei wird jeder Charakter einzigartige Fähigkeiten mit sich bringen, um gegen Vampire als auch menschliche Gegner zu bestehen.

“Most Wanted Game” für Markus: Redfall ist eine fiktive Inselstadt in Massachusetts. Nach einem gescheiterten wissenschaftlichen Experiment fiel eine Legion von Vampiren in die Stadt ein. Die vier Überlebenden sind der Kryptozoologe und Erfinder Devinder Crousley, die Telekinetik-Studentin Layla Ellison, der Kampfingenieur Remi de la Rosa und der übernatürlichen Scharfschütze Jacob Boyer.

Weitere interessante Veröffentlichungen die für 2023 angekündigt wurden:

Street Fighter 6 – 2. Juni

RoboCop: Rogue City – Juni

Zur Information: dieser Artikel ist noch nicht vollständig und wird im Laufe des Jahres erweitert.