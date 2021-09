Alan Wake Remastered: PS5- und Xbox-Version im bei Online-Händler geleakt

Alan Wake - (C) Remedy

Es scheint, als gibt es ein Alan Wake Remastered bereits diesen Oktober 2021, wenn es nach einem Online-Eintrag bei Rakuten geht.

Wie der Online-Händler Rakuten (Taiwan) zeigt, wird Alan Wake Remastered anscheinend am 5. Oktober für PS4, PS5, Xbox One sowie Xbox Series X/S veröffentlicht. Außerhalb des Release-Datums werden keine weiteren Details angekündigt, außer das Cover des Spiels.

Der Eintrag wurde wieder von der Webseite genommen, aber das Internet vergisst nicht:

Zuvor gab es bereits einen Eintrag im Epic Games Store, der durchgesickert ist. Derzeit ist aber noch unklar ob die PC-Version nicht auch auf Steam erscheinen wird, oder im Microsoft Store.

Wie der Branchen-Analyst Daniel Ahmad auf Twitter meldet, wird es bereits nächste Woche eine offizielle Enthüllung geben.

Alan Wake Remastered – Das könnte Spieler erwarten

Als die Frau des Bestsellerautors Alan Wake im Urlaub verschwindet, findet seine Suche Seiten aus einem Thriller, an den er sich nicht einmal erinnern kann, ihn geschrieben zu haben. Eine dunkle Präsenz verfolgt die kleine Stadt Bright Falls und treibt Wake an den Rand der Vernunft, um das Geheimnis zu lüften und seine Liebe zu retten.

Im Stil einer Fernsehserie präsentiert Alan Wake das Markenzeichen von Remedy Storytelling und pulsierende Actionsequenzen. Während die Spieler immer tiefer in das Geheimnis eintauchen, werden sie mit überwältigenden Chancen, Wendungen und Cliffhangern konfrontiert. Nur wenn sie die Kampfmechanik Fight With Light beherrschen, können sie der Dunkelheit, die sich über Bright Falls ausbreitet, einen Schritt voraus sein.

Mit dem Körper eines Actionspiels und dem Geist eines Psychothrillers, Alan Wakes intensiver Atmosphäre, tiefer und vielschichtiger Geschichte und außergewöhnlicher Spannung.

Weitere Spekulationen sind an dieser Stelle über Alan Wake Remastered nicht ausgeschlossen. Das nächste PlayStation Showcase findet am 9. September 2021 statt, vielleicht auch mit dem Spiel von Remedy. Angeblich befindet sich auch ein Alan Wake 2 in Arbeit.