Alan Wake – Kommt ein Remastered? Daten-Leak im Epic Games Store

Alan Wake Remastered angeblich in Arbeit. - (C) Remedy Entertainment, Epic Games - Bildmontage: DailyGame

Datendateien im Epic Games Store deuten darauf hin, das ein Remastered zu Alan Wake in Arbeit ist. Diese Dateien wurden im Backend des PC-Gaming-Store gefunden.

Eine Site namens EpicData macht dies mit dem Epic Games Store und meldet alles, was sie neu findet, nachdem sie alle Aktualisierungen der Seite durchsucht hat. Dabei wird Remedy Entertainment als Entwickler aufgeführt. Demnach kümmern sie sich anscheinend selbst um das Remastered zu Alan Wake.

Die Webseite hat einige sehr aufregende Fakten zutage gefördert. Obwohl unter dem Codenamen „HeronStaging“ versteckt, enthalten die Daten in diesen Dateien den Ausdruck Alan Wake Remastered, was anscheinend bestätigt, dass eine Überarbeitung des 11 Jahre alten Spiels tatsächlich in Planung ist.

Alan Wake Remastered: Gerüchte bereits im Vorfeld

Vor dem Daten-Leak im Epic Games Store gab es bereits Gerüchte über ein Remastered über den „Psychological Thriller“. Damals war Microsoft Publisher und das Spiel erschien für Xbox 360, Xbox One und Windows 10 PC. Ob diesmal auch eine PlayStation-Version in Arbeit ist, ist nicht bestätigt. Immerhin soll für Alan Wake 2 Epic Games als Publisher fungieren. Daher ist es möglich das beide Spiele auch für PS5 und PS4 erscheinen.

Remedy Entertainment arbeitet derzeit an zwei Spielen, die beide von Epic veröffentlicht werden. Es könnte also Alan Wake 2 und das Remaster-Spiel des ersten Titels werden.

Laut den Daten von EpicData erscheint auch Final Fantasy 7 Remake vielleicht noch dieses Jahr für PC. Ähnlich wie bei Alan Wake haben die Epic Games Store-Dateien von Final Fantasy 7 Remake einen Codenamen, aber der Titel des Spiels konnte mehrmals darin gefunden werden. Das kürzlich erschienene Final Fantasy 7 Remake Intergrade ist für mindestens 6 Monate PlayStation-Exklusiv. Ein Release im Jahr 2021 für PC würde sich also im Dezember noch ausgehen.

Alan Wake Remastered ist anscheinend bei Remedy Entertainment in Arbeit.