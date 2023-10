Alan Wake 2: Patch Notes des ersten Updates veröffentlicht

Die Entwickler von Alan Wake 2 haben die Patch Notes für das erste Update des Spiels veröffentlicht. Das Update betrifft alle Konsolen und den PC und behebt hauptsächlich Bugs und bekannte Probleme. Alan Wake 2 ist ein Survival-Horror-Spiel mit einer gruseligen Atmosphäre. Da Fehler das Spielerlebnis beeinträchtigen können, arbeiten die Entwickler schnell daran, alles zu beheben.

Alan Wake 2 wurde insgesamt positiv bewertet, aber es gibt technische Probleme. In den Kritiken werden unter anderem Bugs bemängelt, wie z.B. dass Saga Andersons Kofferwand nicht mehr richtig funktioniert, und einige Fehler, die zum Abbruch des Spiels führen, wie z.B. schwarze Bildschirme, die den Fortschritt blockieren. Das jüngste Update ist also ein guter erster Schritt, um das Spielerlebnis insgesamt zu verbessern.

Das erste Update für Alan Wake 2 behebt einige Probleme

Remedy Entertainment hat die offiziellen Patch Notes für Alan Wake 2 veröffentlicht. Jedes Update hat auf den verschiedenen Plattformen einen unterschiedlichen Namen: Xbox Series X/S (1.0.0.4), PS5 (1.00.05) und PC (1.0.6). Die Updates beheben ebenfalls unterschiedliche Probleme. Der PC-Patch ändert jedoch auch die Fehlermeldung, falls Drittanbieter-Apps den Start des Spiels verhindern. Das Xbox-Update löst einzigartige und UI-bezogene grafische Probleme.

In dem Post, in dem der Patch angekündigt wurde, hat das Team bestätigt, dass es aktuell um das Feedback der Spieler bittet, um weitere technische Schwierigkeiten zu beheben und das Spiel zu verbessern. Es wurde auch erwähnt, dass das Team sich bereits über einen bestimmten Fehler bewusst ist, bei dem der Ton auf der Xbox abgeschnitten wird und dass daran gearbeitet wird. Das Update wurde am Wochenende für PC und PS5 bereitgestellt und war ab Montag auch für die Xbox Series X/S verfügbar.

You can read the latest Alan Wake 2 Update Notes here: https://t.co/iLRgK7Nfu4. PC and PlayStation 5 got updated over the weekend. The latest Xbox update went live today.#alanwake pic.twitter.com/GytbRUGASj — Alan Wake 2 (@alanwake) October 30, 2023

In diesem Update werden hauptsächlich Fehler behoben. Alan Wake 2-Fans können jedoch in naher Zukunft weitere interessante Neuerungen erwarten, denn vor Kurzem bestätigte Remedy, dass Alan Wake 2 einen New Game+ Modus erhalten wird. In diesem Update können die Spieler alle ihre aufgerüsteten Waffen behalten, auf höheren Schwierigkeitsgraden spielen und über eine “alternative Erzählung” auf neue Inhalte zugreifen.

Abgesehen davon bekommt Alan Wake 2 kostenlose DLCs. Sam Lake, der Director des Spiels, hat bestätigt, dass diese DLCs sehr umfangreich sein werden. Größere Details dazu sind jedoch noch nicht bekannt gegeben worden. Zusätzlich werden Alan Wake 2 zwei kostenpflichtige Erweiterungen namens Night Springs und Lake House erhalten.