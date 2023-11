Alan Wake 2: Musik-Sequenz begeistert die Spieler

In den vergangenen zehn Jahren hat Remedy Entertainment bewiesen, dass sie keine Angst davor haben, ungewöhnliche Wege zu gehen. Obwohl Max Payne eine eher geradlinige Serie war, gab es dennoch seltsame Momente. Jedoch tauchte Alan Wake aus dem Jahr 2010 erstmals richtig in seltsames Terrain ein, mit vielen übernatürlichen Konzepten und melodramatischen Voice-Overs. Dann probierte Quantum Break, eine Live-Action-TV-Show mit einem Videospiel zu vereinen, und Control gab sich damit zufrieden, sich ganz auf beeindruckendes Gameplay und Geschichten zu konzentrieren. Aber irgendwie geht Alan Wake 2 noch einen Schritt weiter.

Während Remedy schon mit einigen ungewöhnlichen Konzepten experimentiert hat, ist Alan Wake 2 das seltsamste und komplexeste Spiel, das das Studio je entwickelt hat. Es wird nach Berichten auch das beste Spiel des Studios sein. Obwohl es zu Beginn wie ein gewöhnlicher Krimi anmutet, wird der Titel schnell seltsam. Mit fortschreitenden Kapiteln geht die Handlung voran und endet schließlich in einer unerwarteten Musiksequenz, die nur von Remedy stammen könnte.

Grandiose Musiksequenz in Alan Wake 2

Alan Wake 2 ist in zwei Teile aufgeteilt. In einem Teil übernehmen die Spieler die Kontrolle über die FBI-Agentin Saga Anderson. Sie versucht, das Geheimnis hinter einer Serie von ritualisierten Kultmorden in der Stadt Bright Falls zu lösen. Im anderen Teil übernehmen die Spieler die Kontrolle über Alan Wake, während er versucht, dem dunklen Ort zu entkommen, einer alternativen Dimension, in der er seit 13 Jahren gefangen ist. Bei Saga bleibt die Hälfte der Handlung eher bodenständig, während Alan in die seltsamere Seite des Games eintaucht. Es gibt eine spezielle Sequenz, die das verdeutlicht.

Etwa in der Mitte von Alan Wakes Geschichte in Initiation: Kapitel 4 “We Sing” wird Alans Reise durch den Dark Place von einer 20-minütigen Musiksequenz unterbrochen und ist einer der Höhepunkte im gesamten Spiel. “We Sing”, eine der verrücktesten Halluzinationen des Dark Place in Alan Wake 2, führt die Spieler durch eine dunkle Leere, die wie der Hintergrundbereich und das Set einer Talkshow aussieht, während die Schauspieler des Live-Action-Spiels ein Musical auf den Bildschirmen aufführen.

Remedy hat seit fast zehn Jahren versucht, Live-Action in seine Spiele zu integrieren, jedoch ist dies bisher beim Publikum nie wirklich gut angekommen. Aber in Alan Wake 2 gibt es Live-Action. Das bedeutet, dass die Schauspieler singen und tanzen, während das Spiel läuft. Es gibt eine riesige Musiknummer, die sehr ungewöhnlich ist. Das passt perfekt zur beunruhigenden Atmosphäre des Horrorspiels.

Es ist auch von Vorteil, dass das Musikstück selbst sehr beeindruckend ist. Die lange Titelnummer “The Herald of Darkness” wurde von The Old Gods of Asgard geschrieben und größtenteils gespielt. Dabei handelt es sich um ein Pseudonym für die Band Poets of the Fall, mit der Remedy seit Max Payne 2 zusammenarbeitet. Ein Hardrock-Lied mit vielen Texten von The Herald of Darkness fasst im Wesentlichen die Ereignisse des ersten Alan Wake zusammen, jedoch auf übertriebene und humorvolle Weise. Remedy ist bekannt dafür, unvorhersehbare Wendungen zu nehmen, und diese Musiksequenz aus Alan Wake 2 ist wahrscheinlich die größte und beste, da sie Comedy und Horror auf eine Weise verbindet, die nur Remedy zu können scheint.