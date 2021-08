Alan Wake 2 – Ist es in Produktion?!

Alan Wake - (C) Remedy

Bereits 11 Jahre sind seit der Veröffentlichung von Alan Wake verstrichen. Remedy Entertainment brachte es 2010 exklusiv auf der Xbox360 und PC heraus. Es sollte einer der Exklusiv-Titel werden, welcher der Xbox360 im Kampf gegen der PS3 helfen sollte. Der Erfolg blieb leider auf der Strecke, dafür war das Spiel ein Erfolg in der Community.

Die Story rund um den Autor Alan Wake, der sich auf Schattenjagd begibt, die aus der Dunkelheit seiner Geschichten entstanden, wusste zu überzeugen.

Investoren-Bericht liefert Hinweise auf Fortsetzung

2019 veröffentlichte Remedy dann gemeinsam mit 505 Games “Control“, welches mit über 10 Millionen Spielern zu ihrem größten Hits wurde. Nun kommuniziert Remedy Entertainment via ihrem Investoren-Bericht auf ihrer Webseite, dass sie mit 505 an einer Multiplayer-Spinoff für bis zu 4 Spieler arbeiten. Das Projekt läuft unter dem Codenamen “Condor“.

Doch dies ist nicht die einzige Informationen aus dem Report. So wird auch erwähnt, dass Remedy Entertainment mit der Arbeit an ihrem nächsten AAA Titel begonnen hat. Das Projekt laufe auf Hochtouren. Man arbeite hier gemeinsam mit Fortnite-Macher Epic Games. Es wird nun gemunkelt, es handle sich dabei um Alan Wake 2! Dies ist jedoch noch nicht offiziell bestätigt.

Alan Wake 2 in 2022?

Remedy Entertainment hat seine AAA Titel in ein guten 3-Jahres-Rhythmus veröffentlicht, somit würde sich eine Veröffentlichung in 2022 durchaus realistisch anbieten.

Epic Games liegt viel wert darauf, Entwickler dabei zu unterstützen, Games über ihren Epic Store zu veröffentlichen, um ihre Marktanteile in Steam weiter auszubauen. Auch Control war das erste Jahr nur exklusiv über den Epic Store verfügbar, bevor es dann auf die Konsolen kam.

Da Epic Games der Partner bei der Entwicklung dieses neuen AAA Titels ist, würde sich dies also durchaus wieder anbieten. Mit Alan Wake hätten sie auf jeden Fall eine Marke, an der viele Gamer interessiert.