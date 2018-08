Publisher Ubisoft stellte heute, im Rahmen der Gamescom, einen neuen Trailer zu Tom Clancy’s The Division 2 vor, welches weltweit am 15. März 2019 für die Xbox One-Gerätefamilie inklusive Xbox One X, für PlayStation 4 und Windows PC erscheint.

Im Trailer wird das von der Pandemie heimgesuchte Washington D.C. gezeigt. Doch eigentlich, so ein Erzähler, hätte diese Katastrophe nicht passieren dürfen, denn die Stadt sei auf alles vorbereitet gewesen.

Sieben Monate nach dem Ausbruch eines tödlichen Virus in der Hauptstadt der Vereinigten Staaten, breitet sich weltweit Chaos aus. Die Spieler begeben sich als Division-Agenten in das kollabierende Washington D.C., als letzte Hoffnung im Kampf gegen den totalen Zusammenbruch der Gesellschaft. Feindliche Fraktionen kämpfen dort um die Kontrolle der Stadt. Eines ist gewiss: wenn Washington D.C. fällt, fällt die gesamte Nation.

Gamer können sich bereits anmelden, um die Chance auf einen Beta-Zugang zu erhalten: http://thedivisiongame.com/beta