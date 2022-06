TMNT: Shredders Revenge – Release am 16. Juni

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredders Revenge (C) Dotemu und Tribute Games

Turtles-Fans müssen wahrscheinlich nicht mehr allzu lang auf eine Veröffentlichung von TMNT: Shredders Revenge warten. Das Sidescroller 2.5D-Beat’em’up erscheint laut Playstation Database am 16. Juni. Das zumindest twitterte User PlayStationGameSize am 31. Mai. Allerdings könnte es auch noch möglich sein, dass es sich bei dem Datum nur um einen Platzhalter handelt.

TMNT: Experten am Werk

Verantwortlich für TMNT: Shredders Revenge sind die Experten von Dotemu, die 2020 das fantastische Streets of Rage 4 entwickelten. Sie stellten schon damals ihr Verständnis für das klassische Spielgefühl der Vorlage unter Beweis. Dotemu schaffte es aber auch neue Spielmechaniken wie Online Multiplayer, Spezialattacken oder Kombo Gameplay in den eher traditionelleren Ansatz zu integrieren, ohne dass die modernen Ergänzungen fremd wirkten.

Turtles in Time 2.0?

Das Gameplay erinnert stark an den Super Nintendo Klassiker Turtles in Time. Man kann wieder entweder mit Leonardo, Raphael, Donatello oder Michelangelo in den Kampf ziehen. Diesmal bekommen die vier Brüder sogar Unterstützung von April O´Neil. Natürlich wird es sowohl einen online- als auch einen Couch-Koop-Modus geben. Bis zu 4 Spieler können dann gleichzeitig allerlei bekannte Bösewichte aus dem Turtles Comic-, Film- und Fernsehuniversum vermöbeln.

Einen kleinen Eindruck könnt ihr euch im Video unten holen.

TMNT: Shredders Revenge erscheint für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und Microsoft Windows. Wie es mit Abwärtskompatibilität aussieht, ist bisher noch nicht bekannt.