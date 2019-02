Battle Royale kennen wir mit PlayerUnknown’s Battlegrounds und Fortnite nur all zu gut. Weitere BR-Modis für Counter-Strike: Global Offensive, Black Ops 4, Battlefield V, usw. waren die Folge.

„Apex Legends“ ist, nach jüngeren Gerüchten, der mysteriöse Battle Royale-Mod zu Titanfall. Und das schrägste: Er scheint (angeblich) bereits am Montag, also morgen! Es gibt jedoch einen Haken. Zumindest einen (oder mehr).

Titanfall als Battle Royale klingt auf jedem Fall ziemlich interessant. Titanfall wurde zwar nie so stark von den Shooter-Fans geschätzt wie Call of Duty oder Battlefield, der Releasetermin bei beiden Games spielte auf jeden Fall eine Rolle, aber es ist mehr als ein klassisches FPS. Mit der fortschrittlichen Bewegungsmechanik und den Titanen hat man einen tollen Action-Mix geschaffen. Der Battle Royale-Modus wird jedoch keine Titanen haben.

In Apex Legends sollen bis zu 60 Gamer gleichzeitig gegeneinander antreten können. Außerdem wird auf eine Monetarisierung wie in Overwatch gesetzt, für Skins und so weiter. Ob das klappt? Steht in den Sternen. Die Meldung von „Battle Royale mit Titanen“ hätte mir besser gefallen. Aber warten wir einmal den morgigen Tag ab, ob sich das Gerücht bestätigt und ob der Modus etwas wert ist.

Sources who have played and have knowledge of the game confirm to me that Respawn is set to announce and release Apex Legends on Monday Feb 4, a free to play Titanfall Hero Battle Royale game for PC, PS4, and Xbox One.

— Rod Breslau (@Slasher) 2. Februar 2019