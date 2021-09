Tiny Tina’s Wonderlands: Releasetermin und neuer Trailer enthüllt

Borderlands 3 - (C) Gearbox

Das gestrige Playstation Showcase 2021 hatte so einiges zu bieten. Neben Ankündigungen von Remaster-Versionen für Spiele wie Uncharted und Alan Wake, gab es auch hauchhohe Überraschungen. Darunter wohl die Ankündigung, dass Insomniac Games an einem Wolverine-Spiel und einer Fortsetzung von Spider-Man arbeiten. Doch auch das ,,Borderlands”-Spin-off Tiny Tina’s Wonderlands hat neue Informationen erhalten.

Obwohl es bereits bei der diesjährigen E3 angekündigt wurde, gab es beim Playstation-Event letzte Nacht erste tatsächliche Gameplayszene des Spiels zu sehen. Fans dürfen sich, ganz wie es aus der Reihe bekannt ist, auf ein Actionfeuerwerk freuen. Der Unterschied ist diesmal nur, dass diesmal neben zahlreichen Waffen und Granaten auch Zaubersprüche und Magie verwendet werden kann.

Tina Tina’s Wonderlands erhält Releasetermin

Damit schlägt Tiny Tina’s Wonderlands in die selben Kerbe, wie es bereits die sehr beliebte Erweiterung Assault on Dragons Keep für Borderlands 2 gemacht hat. Auch hier nehmt ihr an einer an ,,Dungeons and Dragons” angelehnten Spielpartie teil, während die verrückte Tiny Tina als Gamemaster fungiert.

Zusätzlich zu den neuen Gameplayszene spendierte der Publisher Take 2 auch gleich einen Releasetermin. So dürfen sich Fans des Fantasy-Shooters ab dem 22. März 2022 auf Gewaltorgien und Actionspektakel in der verdrehten Welt von Tina Tina’s Wonderland freuen.

Mehr vom Playstation Showcase:

Wie bereits erwähnt gab es auf dem gestrigen Playstation-Event einiges zu sehen. So dürften sich Fans über die ersten bewegten Spielszenen der kommenden ,,God of War”-Fortsetzung Ragnarok freuen. Bereits in der letzten Woche konnten wir über einen Leak berichten, der die vermeintlichen Spielszene im Vorhinein angekündigt hatte.

Auch vermuteten wir schon vor langer Zeit, dass das ,,Star Wars”-Rollenspiel Knights of the Old Republic ein überarbeitetes Remake bekommen könnte. Das gestrige Event konnte das nun offiziell bestätigen. So befindet sich ein komplett überarbeitetes Remake des Rollenspiel nun tatsächlich für die PS5 in Entwicklung.

Auch wenn noch keine genaueren Details bekannt sind, sieht die Zukunft für Playstation-Besitzer dank zahlreicher Highlights sehr vielversprechend aus.