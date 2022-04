The Witcher Season 3: Erste Details zur Handlung bekannt

Bereits als die letzte Staffel erschien, war bekannt, dass Gerald und Ciri in The Witcher Staffel 3 zurückkehren werden. Danach ging alles schnell. Vor kurzem erreichte uns die Meldung, dass bereits die Produktion an der neuen Season begonnen hat. Während zunächst darüber hinaus keine weiteren Details bekannt waren, veröffentlichte Netflix jetzt die erste Synopsis.

Der kurze Überblick über die Handlung, liefert bereits erste Einblicke in das, was wir in Staffel 3 erwarten können. So scheint es so, dass Gerald und Ciris Reise eine mögliches Ende finden könnte, da sie endlich einen sicheren Unterschlupf gefunden haben. Die ganze Synopsis lauter folgendermaßen:

,,Während Könige, Magier und Ungeheuer des Kontinents um die Ergreifung Ciris wetteifern, versucht Gerald mit ihr unterzutauchen. Entschlossen, seine endlich vereinte Familie vor jenen, die nach ihrer Vernichtung trachten, zu verteidigen.” Damit beauftragt Ciris magisches Training voranzutreiben, führt Yennifer sie zur gut geschützten Festung Aretuza, wo sie hofft, mehr über die ungebändigten Kräfte des Mädchens zu erfahren. Stattdessen finden sie sich dort in einem Schmelztiegel der politischen Korruption, schwarzer Magie und Hinterlistigkeit wieder. Sie müssen sich wehren, dabei alle Karten auf den Tisch legen, oder riskieren einander für immer zu verlieren.”

Die Handlung der 3. Staffel von The Witcher würde damit wohl das vierte Buch ,,Die Zeit der Verachtung” der erfolgreichen Hexer-Reihe adaptieren. In diesem Band versucht Yennifer vorrangig Erklärungen für Ciris Kräfte zu finden, stößt dabei aber auf ein gefährliches Geheimnis, das einen großen Krieg prophezeien könnte. Inwiefern die Serie dem Buch folgt, muss sich noch zeigen.

Mehr von The Witcher:

Während die Produktion von The Witcher Staffel 3 in vollem Gange ist, befindet sich noch etwas anderes in Entwicklung. So bestätigten die ,,Cyberpunk 2077″-Entwickler CD Projekt RED vor kurzem, dass ich der vierte Teil der beliebten Videospielserie endlich in Produktion befindet.

Wann das Spiel erscheint, liegt allerdings noch in weiter Ferne. Denn mehr als einen kurzen Teaser und einige Hintergrundinformationen zur Technik gab es nicht. Doch schon jetzt überschlagen sich die Gerüchte. So spekulierten wir bereits, ob The Witcher 4 nicht sogar einen Multiplayermodus haben könnte.