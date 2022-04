Wird “The Witcher 4” so etwas wie einen Multiplayer-Modus haben?

The Witcher 4: Wird es einen Multiplayer (Koop-Kampagne) geben? - (C) CD Projekt Red - Bildmontage DG

Bisweilen kennt man die “The Witcher”-Spiele für eines: Singleplayer. Doch was wäre, wenn The Witcher 4 plötzlich auch Multiplayer-Features hätte? CD Projekt Red hat bereits bestätigt, dass die Entwicklung im Gange ist. Und Multiplayer wird “irgendwie” eine Rolle spielen.

Die Meldung ist zwar schon etwas älter, aber durchaus interessant: Während eines Investoren-Calls sagte CD Projekt Red-Präsident Adam Kicinski, dass der Multiplayer “schrittweise” in The Witcher und Cyberpunk 2077 eingeführt wird. Bis jetzt kennen wir beide Franchises als narratives Einzelspieler-Erlebnis.

“Wir planen, in Zukunft beide Franchises, einschließlich Cyberpunk , nach und nach um Multiplayer-Funktionalität zu erweitern“, sagte Kicinski. „Wir verraten nicht, welches Franchise das erste sein wird, das eine solche Funktionalität erhält, aber der erste Versuch wird etwas sein, von dem wir lernen können, und dann können wir mehr und mehr hinzufügen – also wollen wir Schritt für Schritt unsere Single eröffnen -Player-Erlebnisse auf Multiplayer, aber wir wollen solche Features nach und nach hinzufügen”, wie Comicbook.com zitiert.

The Witcher 4: Weicht CD Projekt Red von der “Einzelspieler-Formel” ab?

Wir können alles erwarten, aber ein “klassischer Multiplayer” wird es wohl eher nicht, da wird man World of Warcraft und Co keine Konkurrenz machen. Es könnte durchaus sein, dass der polnische Entwickler Live-Service-Elemente in die bestehenden Franchises einbaut.

Bis The Witcher 4 tatsächlich enthüllt wird – derzeit gibt es nur die Ankündigung, dass es entwickelt wird – werden Fans der Spielserie noch Geduld haben müssen.

Was könnten diese “Multiplayer-Features” von The Witcher 4 sein?

Die Buchreihe erlaubt eigentlich keine “unzähligen Witcher”. Vielleicht setzt man man vierten Hauptspiel auf eine Koop-Kampagne, bei der man mit bis zu vier Hexern das Land bereist.

Von einem groß angelegten Multiplayer sollte CD Projekt Red lieber die Finger lassen. Bethesda hat es uns mit Fallout 76 vorgemacht, dass ein “Singleplayer-Entwickler”, der ein Multiplayer-Spiel macht, durchaus daneben liegen kann.

The Witcher 4 befindet sich bei CD Projekt Red in Entwicklung. Es wird nicht, auch wenn es mit der Unreal Engine betrieben wird, nicht exklusiv im Epic Games Store erhältlich sein. Meiner Meinung nach hätte sich das Franchise eine Koop-Kampagne verdient.