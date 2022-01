Netflix hat mit der Produktion von “The Witcher Staffel 3” begonnen!

Keine Pause für Henry Cavill! Die Produktion der dritten Staffel des Hexer für Netflix hat den Startschuss erhalten.

The Witcher - Staffel 2: Der Hexer feierte am 17. Dezember 2021 seine Premiere auf Netflix. Staffel 3 befindet sich aktuell in Vorproduktion. © Netflix, Foto: Jay Maidment