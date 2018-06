Telltale Games wird die erste Episode von The Walking Dead: The Final Season am 14. August (Ende 2018 für Nintendo Switch) veröffentlichen. Ein neuer Teaser wurde veröffentlicht, in dem Clementine die Regeln des Engagements mit AJ diskutiert. Unnötig zu sagen, dass die Dinge schnell grimmig werden.

Wie der Name schon sagt, ist dies das letzte Kapitel in Clems Geschichte, als sie eine abgeschiedene Schule zu ihrer Heimat macht. Es wird viele Untote geben, die mit harten Entscheidungen kämpfen müssen, aber ob Clem lebt, um davon zu erzählen oder nicht, bleibt abzuwarten. The Walking Dead: The Final Season wird wahrscheinlich fünf Episoden haben, ähnlich wie Season 1, Season 2 und A New Frontier.

Zusammen mit The Walking Dead: The Final Season arbeitet Telltale Games auch an der nächsten Staffel von The Wolf Among Us, welches auf nächstes Jahr verschoben wurde.