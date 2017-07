Filme&Serien The Walking Dead – Staffel 8 startet plangemäß vor Halloween 20/07/2017 @ 12:30

Der US-Sender AMC hat den Termin für die achte Staffel von The Walking Dead bekanntgegeben. So soll der Serienstart in den USA am 22. Oktober 2017 erfolgen.

Die Macher wollen sich in puncto Handlung dabei wieder auf das „große Ganze“ konzentrieren und in der ersten Episode, welche zugleich auch die 100. Folge von The Walking Dead darstellt, soll es ordentlich zur Sache gehen.

Dem großen Krieg zwischen Negan und Rick steht nichts mehr im Wege. In Deutschland/Österreich wird der Bezahlsender FOX (u.a. via SKY) wieder die Erstausstrahlung übernehmen.

Quelle: Twitter.com

Auch interessant für dich: Telltale kündigt The Walking Dead: The Final Season für 2018 an

NEWSLETTER